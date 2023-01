Danci gladko v polfinale, Španci po podaljšku izločili Norvežane

Danska, ki je osvojila zadnja dva svetovna naslova v rokometu, je v četrtfinalu tokratnega svetovnega prvenstva s 40:23 nadigrala Madžarsko in postala prva polfinalistka. Mnogo bolj dramatično pa je bilo na dvoboju Norveške in Španije, kjer so Španci v zadnji sekundi izsilili podaljšek (25:25) in napredovali po dveh urah in 10 minutah igre, ko so po dveh podaljških zmagali s 35:34.

SP v rokometu 2023, četrtfinale

Danska je za preboj v polfinale Madžarsko nadigrala za 17 golov. Foto: Guliver Image Izbranci danskega selektorja Nikolaja Jacobsena so od prve do zadnje minute imeli vajeti igre v svojih rokah. Že v prvi polovici tekme so si priigrali devet golov prednosti (21:12), v nadaljevanju pa so lepo zalogo v golih le še oplemenitili za končno zmago s +17. Pri Dancih sta bila najbolj učinkovita Mathias Gidsel z devetimi in Simon Bogetoft Pytlick z osmimi goli, pri naših vzhodnih sosedih pa sta Richard Bodo in Mate Lekai dosegla po šest zadetkov.

Dance v polfinalu, ki bo 27. januarja, čakajo Španci, ki so bili v Gdansku po pravem maratonu boljši od Norvežanov. Severnjaki so sijajno odprli tekmo v Ergo Areni v Gdansku, kjer sta pravico delila Slovenca David Sok in Bojan Lah. Povedli so s 6:2 in 7:3, a nato so do sape prišli tudi izbranci španskega selektorja Jordija Ribere in hitro ujeli priključek. V nadaljevanju se je v pristaniškem poljskem mestu prašilo na vse strani. V razburljivi končnici se je najprej zmaga nasmihala Norvežanom, sekundo pred koncem rednega dela pa je izenačujoči gol dosegel nekdanji Celjan Daniel Dušebajev.

Norveška je zapravila zmago. Foto: Reuters V prvem 10-minutnem podaljšku se tehtnica ni nagnila na špansko ali norveško stran, v končnici drugega pa je bil znova mož odločitve Daniel Dušebajev, ki je zadel za 35:34. V zadnjem norveškem napadu se je z bravurozno obrambo izkazal vratar Gonzalo Perez de Vargas in španska veselica se je lahko začela. Pri Špancih sta Angel Fernandez in Alex Dušebajev dosegla po sedem golov, pri Norvežanih pa je bil najbolj učinkovit Kristian Bjornsen z devetimi zadetki. Enega manj je dosegel Sebastian Barthold.

V večernem terminu se bosta v Stockholmu udarila Švedska in Egipt, istočasno pa bosta za polfinalno vstopnico obračunali še Francija in Nemčija.

Slovenija je svetovno prvenstvo končala kot deseta.

Preberite še: