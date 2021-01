Slovenski rokometaši za uvod s Korejci

Slovenska rokometna reprezentanca bo danes začela z nastopi na svojem devetem svetovnem prvenstvu. Prvi nasprotnik Slovenije bo Južna Koreja, s katero se je Slovenija do zdaj pomerila trikrat. Nazadnje pred osmimi leti na svetovnem prvenstvu v Španiji, v Zaragozi je slavila s 34:27. Na poletnih olimpijskih igrah v Atenah 2004 je zmagala 26:23, na pripravljalnem dvoboju v švicarskem Wintherthurju leta 2001 pa izgubila z 18:22.

Slovenski selektor Ljubomir Vranješ se je odločil, da bo na prvi tekmi nastopil brez vratarja Urha Kastelica, Tilna Kodrina in Domna Makuca.

Slovenci se bodo v prvem delu pomerili še z Rusijo in Belorusijo.

Kako do napredovanja?

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja (točke se prenašajo naprej), zadnjeuvrščene pa bodo nastopile v predsedniškem pokalu in se nato pomerile za razvrstitev od 25. do 32. mesta. V glavnem delu tekmovanja se križata skupini A in B, C in D, E in F ter G in H, po dve najboljši reprezentanci iz vseh štirih pa se bodo uvrstile v četrtfinale, od tam naprej nastopijo tekme na izločanje.

Slovenska skupina H se bo v nadaljevanju prvenstva križala s skupino G, v kateri so Švedska, Egipt, Čile in Severna Makedonija, slednja je dan pred začetkom zaključnega turnirja zamenjala Češko.