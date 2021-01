Nov zaplet: koronavirus meša štrene v slovenskih vrstah

Slovensko moško rokometno reprezentanco ob 18. uri čaka prva tekma svetovnega prvenstva v Egiptu. Izbranci Ljubomirja Vranješa so trdno odločeni, da nastope na 27. mundialu začnejo z uspehom. Na poti do tja ekipi pa ne bosta mogla pomagati Tilen Kodrin in Urh Kastelic.

Ob prihodu na letališče v Egiptu je bil pri Tilnu Kodrinu in Urhu Kastelicu pozitiven test PCR na novi koronavirus. Z boleznijo covid-19 sta se uspešno spopadla že v domovini. Ob priključitvi reprezentanci pa oba nista najmanj 48 ur kazala nobenih simptomov okužbe, kar jima po slovenskih in evropskih standardih dovoljuje normalno vrnitev v "delovno" okolje, Kodrin je celo zaigral na nedeljskem obračunu z Nizozemsko v dvorani Zlatorog. Organizatorji tekmovanja so Kodrinu in Kastelicu na dan uvodne tekme svetovnega prvenstva odredili in omogočili dodatne preiskave v bolnišnici v Kairu.

Poleg Kodrina bo dodatnih preiskav deležen še Urh Kastelic. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Neljubi dogodek, ki je posledica še enega od nedorečenih in neusklajenih protokolov na tem svetovnem prvenstvu, na nastop ostalega dela ekipe ne vpliva. Obenem ta na reprezentanco ni vplival negativno, pač pa jo je le še bolj tesno povezal. Igralci so trdno odločeni, da proti Korejcem pokažejo vse svoje znanje in uspešno zakorakajo v nastope v Egiptu," so pred današnjo tekmo sporočili z RZS.

Da sta slovenska rokometaša v "dobrem stanju", je potrdil tudi reprezentančni zdravnik Sašo Djurić. "Kodrin in Kastelic sta zdrava in se dobro počutita. Oba sta bila ob prihodu v Egipt pozitivna na PCR-testu. Organizatorji so se zato odločili, da ju pošljejo na dodatne preiskave v Kairo, kjer bodo skušali ugotoviti, kakšno je njuno stanje. Oba sta bila v Sloveniji zaradi okužbe v desetdnevni izolaciji, nato pa se vrnila k ekipi, saj sta bila, tako kot narekujejo strokovna priporočila, 48 ur brez povišane temperature oziroma drugih simptomov okužbe. Ker smo v moški rokometni reprezentanci predvidevali, da se takšen primer lahko zgodi, smo organizatorjem in mednarodni rokometni zvezi že pred 14 dnevi posredovali vprašanje, kaj storiti v takšnem primeru, a do dandanes odgovora nismo prejeli," je še pojasnil Djurić.

