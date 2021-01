Norveški zvezdnik ostro nad organizatorje SP: Razmere so katastrofalne

Medtem ko se v Egiptu po številnih zapletih svetovno prvenstvo v rokometu šele dobro začenja, pa se iz vrst nekaterih reprezentanc že slišijo pritožbe nad organizacijo turnirja v deželi faraonov. "To je milo rečeno parodija," je bil v izjavi za norveške medije o stanju v Egiptu neposreden zvezdnik Norveške in Kiela Sander Sagosen.

Svetovno rokometno prvenstvo se je kljub nekaterim težavam vendarle začelo. Organizatorji so sicer še pred dnevi zatrjevali, da se bodo na tribunah v Egiptu znašli tudi gledalci, a so na koncu popustili in zaradi ukrepov zoper koronavirusa to misel opustili. Še pred začetkom prvenstva so bili glasni tudi nekateri rokometni velemojstri, ki so zaradi trenutne krize nasprotovali začetku SP. Med njimi sta bila tudi Domagoj Duvnjak in Aron Palmarsson.

Domagoj Duvnjak je bil proti izvedbi SP. Foto: Reuters

"SP bi bilo treba odpovedati. Res ne razumem, zakaj bi morali v teh nevarnih razmerah svetovne zdravstvene krize vsi leteti tja in igrati tekme," je že novembra dejal zvezdnik Barcelone Palmarsson. Nekaj dni pred začetkom turnirja sta zaradi okužb brez nastopa ostali reprezentanci Češke in ZDA, kot rezervi pa sta praktično dan pred začetkom prvenstva vskočili Severna Makedonija in Švica.

Norvežani bodo nastopili v skupini E. Foto: Reuters

Kot da zapletov še ni dovolj, se je o stanju v Egiptu v sredo za norveški spletni portal vg.no razgovoril zvezdnik Kiela in soigralec Mihe Zarabca Sander Sagosen, ki je z Norveško v torek dopotoval v Egipt.

"To je milo rečeno parodija. Vse to, od prihoda v Egipt do zdaj, je ena velika šala. Ni sistema, organizacije, ki so nam jo obljubili. Razmere so katastrofalne in se iz ure v uro slabšajo. Tu se ljudje brez težav sprehajajo brez maske, celo jemo z njimi v isti sobi. Od vsega, kar so nam organizatorji obljubili, da bi preprečili okužbe, se ni izpolnilo popolnoma nič. To nikakor ne moremo imenovati mehurček. V našem nadstropju srečujemo ljudi, ki niso del naše reprezentance, prav tako tu v bližini nas opravljajo teste za koronavirus," svojega ogorčenja ni skrival norveški zvezdnik.

Norveška, ki na prvenstvu brani srebrno odličje, sicer v prvem delu turnirja nastopa v skupini E skupaj z Avstrijo, Francijo in Švico, tekme pa bodo igrali v dvorani 6. oktober v Gizi. Norvežani so nastanjeni v Mariott Mena House v bližini Kaira. "Morali smo določiti svoja notranja pravila, a tudi to ne zagotavlja ničesar, to je 'divji zahod'. Ne preostane nam drugega, kot da upamo, da se ne bomo okužili. Na začetku nisem bil mnenja, da je treba svetovno prvenstvo odpovedati, upal sem, da bo organizirano, kot so napovedali. Toda na podlagi tega, kar smo doživeli do zdaj, je nemogoče, da ne bi vsega skupaj postavil pod vprašaj," je še dejal 25-letni Sagosen.

