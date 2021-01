Slovenski rokometaši nabrušeni za dvoboj s Korejci

V slovenskem taboru se po torkovem prihodu v deželo faraonov niso ozirali na gromozanske težave organizatorjev letošnjega zaključnega turnirja, ki so le dan pred začetkom turnirja zaradi številnih okužb z novim koronavirusom v češki in ameriški izbrani vrsti na tekmovanje naknadno poklicali Severno Makedonijo in Švico.

Slovenija je vso svojo pozornost po vseh opravljenih formalnostih in dveh testiranjih na novi koronavirus ter nastanitvi v hotelu namenila Južni Koreji, ki je svoje zlate rokometne čase imela v osemdesetih letih minulega stoletja, vrhunec pa doživela na poletnih olimpijskih igrah v domačem Seulu 1988, ko je osvojila srebrno odličje. Azijska reprezentanca v zadnjem desetletju nima pomembne vloge na rokometni sceni, temu primerni so tudi njeni dosežki.

S Korejci še četrtič

Slovenija se je doslej z njo pomerila trikrat, nazadnje pred osmimi leti na svetovnem prvenstvu v Španiji. Tedaj je v Zaragozi slavila s 34:27, njun medsebojni obračun na poletnih olimpijskih igrah v Atenah 2004 se je prav tako končal s slovensko zmago s 26:23. Slovenija je edini poraz doživela na pripravljalnem dvoboju v švicarskem Wintherthurju 2001, ko je izgubila z 18:22.

Selektor je optimističen

Slovenski selektor Ljubomir Vranješ je pred začetkom mundiala izrazil upanje, da se bo naš tabor izognil morebitnim okužbam z novim koronavirusom, vsaj dva njegova varovanca pa sta še vedno v tako imenovani rizični skupini.

Šved je na današnji novinarski konferenci dejal, da so njegovi varovanci na vseh ravneh veliko boljše pripravljeni kot pred začetkom lanskega evropskega prvenstva na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji, kjer so osvojili četrto mesto.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Od prvega januarja, ko so se začele priprave v Laškem, smo opravili veliko dela. Imeli smo številne skupinske in posamične sestanke, kot trener pa se vedno prizadevam za to, da so zadeve narejene še boljše," je uvodoma dejal švedski strokovnjak na slovenski klopi.

"V četrtek nas čaka prva tekma z Južno Korejo. Gre za zelo neugodno reprezentanco, kombinacijo izkušenih in mladih igralcev, proti njej moramo igrati zelo zbrani vseh šestdeset minut," je dejal Vranješ.

"Ogledal sem si številne posnetke korejske reprezentance, na teh tekmah je praviloma v končnicah močno popustila, tako da bo na četrtkovi tekmi najbrž najbolj pomembnih in odločilnih zadnjih petnajst minut dvoboja," je še dodal Vranješ, ki bo na prvi tekmi igral brez vratarja Urha Kastelica, krilnega igralca Tilna Kodrina in srednjega zunanjega Domna Makuca.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kapetan Dolenec: Komaj čakamo, da stopimo na igrišče

Kapetan slovenske izbrane vrste Jure Dolenec je dejal, da so priprave za uvodno tekmo v polnem teku in da se veselijo dvoboja z Južno Korejo. "Pred začetkom turnirja je vedno prisotna posebna energija, a vsi skupaj komaj čakamo, da stopimo na igrišče," je uvodoma dejal Škofjeločan.

"Gre za tekmece, ki jih najmanj poznamo v svoji skupini. Nazadnje smo se z njimi pomerili na svetovnem prvenstvu v Španiji 2013 in jih tudi premagali, njihov odpor pa smo zlomili še v drugem polčasu. Lahko pričakujemo njihovo globoko obrambo in hitro igro. V vsakem primeru je pred nami izjemno zahtevna tekma, ob tem pa gre še za prvo na prvenstvu. O tej tekmi moramo razmišljati, kot da gre za finalno tekmo, a tak pristop moramo imeti na vseh drugih tekmah v Egiptu," je še dodal slovenski desni zunanji igralec v dresu Barcelone.