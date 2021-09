Pred začetkom novega poglavja si ne zatiskajo oči

Rokometaši Gorenja Velenja so v prejšnji sezoni po izjemno napeti končnici na koncu četrtič v zrak dvignili pokal za najboljšo ekipo v Sloveniji. Velenjska ekipa je s tem končala vladavino Celja Pivovarne Laško, ki je neprekinjeno trajala od sezone 2013/14. Na ta način so si varovanci Zorana Jovičića priborili tudi mesto v evropskih tekmovanjih, in sicer bodo nastopali v drugem najkakovostnejšem evropskem tekmovanju, evropski ligi.

Zoran Jovičić že tri leta uspešno vodi velenjsko zasedbo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenija tako v novi sezoni nima svojega predstavnika v ligi prvakov. Velenjska ekipa je bila do zadnjega v čakalnici, nastop bi si zagotovila, če Vardar iz Skopja ne bi plačal garancijskega pologa v višini milijona evrov. Čeprav so ostali brez mesta med elito, pa so Velenjčani odločni, da bo tudi ta sezona njihova. Ekipa iz Šaleške doline je izjemno mlada in neizkušena, a željna velikega dokazovanja tako v Evropi kot na domačih tleh, kjer bo branila naslov prvaka.

"Pred nami je nova sezona, za katero smo ohranili skoraj enako ekipo. Že tri leta delujem v Gorenju Velenju. Z zasedbo se poznamo in vse teče po ustaljenem ritmu. Priprave so potekale kot ponavadi. Odigrali smo nekaj prijateljskih tekem in izkušnje nabirali na turnirju v Magdenburgu. A to so bile zgolj pripravljalne tekme. Ko se igra za točke, je to druga sfera," je pred začetkom sezone dejal Jovičić.

Bodo ponovili lanski uspeh? Foto: Grega Valančič/Sportida

Ose že danes čaka obračun s Trebanjci, ki bo dober pokazatelj, kje na začetku novega poglavja stojita ekipi. "Pripravljeni smo na veliki derbi, pričakujemo zahtevno tekmo. Komaj čakamo takšne dvoboje. Trebanjci so že igrali na dveh pomembnih evropskih tekmah. Želim, da pokažemo to, kar znamo, in damo vse od sebe. Naj zmaga boljši. Cilj za sezono je iti iz tekme v tekmo. Na podlagi dejstev ne moremo napovedovati naslova državnih prvakov. Smo realni, imamo neizkušeno ekipo. Če odštejemo Davida Miklavčiča, je povprečna starost moštva 21 let. Če bo to dopuščalo zdravje, si želim, da nadgradimo delo iz pretekle sezone. Če bo ekipa ostala skupaj več časa, se lahko nadejamo tudi boljših rezultatov v Evropi," je prepričan velenjski strateg.

"Cilji v tej sezoni ostajajo enaki kot v pretekli. Pripravljali se bomo na vsako tekmo posebej z željo, da bomo iz tekme v tekmo rastli. Ekipa je sestavljena iz močnih karakterjev, ki so željni zmagovati, zato zagotavljam, da bodo v vsako tekmo vstopili borbeno," je sklenil Jovičić.

