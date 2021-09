Izjemen konec tedna slovenskih rokometašev

Za slovenskimi rokometnimi legionarji je odličen konec tedna. Slovenska reprezentanta Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč sta postala prvaka lige SEHA, Blagotinšek pa je bil izbran za najboljšega obrambnega igralca sezone 2020/21. V Španiji in Nemčiji pa so se superpokalnih naslovov s svojimi klubi veselili Domen Makuc in Blaž Janc z Barcelono ter Miha Zarabec s Kielom.