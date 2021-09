Celjani neuspešni na Danskem, Trebanjci v boj jutri

Rokometaši Trima iz Trebnjega in Celja Pivovarne Laško so konec preteklega tedna z odliko opravili prvo nalogo na mednarodnem prizorišču, konec tega tedna pa bil je pred njimi še "drugi polčas" prvega kroga evropske lige proti Holstebroju oziroma GOG Gudmeju. Celjanom na povratnem srečanju prednosti štirih zadetkov ni uspelo ubraniti, GOG Gudme je doma slavil s kar 36:25. Trebanjska ekipa bo na povratni tekmi branila prednost šestih golov.

Prva je na veliko sceno stopila zasedba iz mesta grofov, ki je pred slabim tednom v domačem Zlatorogu premagala v tej sezoni izjemno ambiciozni GOG Gudme s 33:29. Povratni dvoboj v Hamletovi deželi pa celjskim vitezom ni prinesel nadaljevanja evropske poti, saj so domačini slavili kar z 11 zadetki razlike.

Dober uvod, nato pa so se Danci razigrali

Rokometaši iz Celja so sijajno odprli obračun v Gudmeju. Po dveh golih Anteja Ivankovića in enega Žige Mlakarja so v tretji minuti povedli s 3:1, nato pa se jim je povsem zaustavilo. V naslednjih desetih minutah so doživeli strelski mrk, pri tem zastreljali tudi dve sedemmetrovki, po dveh verižnih izključitvah Mlakarja in Matica Suholežnika ter delnemu izidu 7:0 v korist domačih igralcev pa so si že v 12. minuti pridelali zaostanek petih golov (3:8).

Sredi prvega polčasa so izbranci Alema Toskića le našli rdečo nit v svoji igri in se približali na dva gola (8:10). Nato so znova padli v krizo in si v 26. minuti pridelali najvišji zaostanek v prvi polovici tekme (11:17), na veliki odmor pa so se odpravili s primanjkljajem štirih golov (14:18).

V drugem polčasu razlika le še naraščala

Rokometaši iz mesta grofov v drugem polčasu niso bili kos Dancem, že po šestih minutah igre so zaostali za sedem golov (16:23). Premikov na bolje ni bilo niti v nadaljevanju tekme, po visokem zaostanku enajstih golov (20:31) v 49. minuti pa je bilo jasno, da bodo proti imenitnim tekmecem - v svojih vrstah imajo tudi najbolj koristnega igralca z letošnjih olimpijskih iger v Tokiu Mathiasa Gidsela, ki jim je danes zabil kar 13 golov - končali svojo evropsko pot.

V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Ante Ivanković in Stefan Žabić, oba sta dosegla po štiri gole.

GOG Gudme : Celje PL 36:25 (18:14) Phönix Tag Arena, sodnika: Brkić in Jusufhodžić (oba Avstrija).



GOG Gudme: Hallgrimsson, Bergerud, Pytlick 7, Beuschau, Pedersen, Larson, Tolbring, Madsen, Jorgensen 5, Laerke 2, Bergendahl 2, Gidsel 13, Kildelund 1, Zachariassen, Olsen 5, Andersen 1.

Celje Pivovarna Laško: Bojić, Vujović, Strmljan 1, Terzić 2, Mazej, Dragašević, Razgor 3, Marguč 1, Poteko, Ivanković 4, Čepić, Kodrin 3, Žabić 4, Mlakar 2, Vlah 3, Suholežnik 2.



Sedemmetrovke: GOG Gudme 5 (4), Celje Pivovarna Laško 6 (3).

Izključitve: GOG Gudme 10, Celje Pivovarna Laško 14 minut.

Rdeči karton: Suholežnik (41.).

"Glavni cilj bo odigrati pametno in bojevito v napadu ter obrambi," je pred zahtevnim dvobojem dejal strateg dolenjskih levov Uroš Zorman. Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

V nedeljo bo na veliko sceno ob 18. uri stopila še dolenjska ekipa, ki je na prvi tekmi ukanila Holstebro z 31:25.

Prvi mož stroke pri dolenjski ekipi Uroš Zorman se zaveda vseh pasti, ki jih – kljub lepemu izhodišču – skriva povratna nedeljska tekma na Danskem. "Zavedamo se, da je pred nami težka naloga. Gostovanja na severu Evrope so vedno neugodna, zato bo v tekmo treba kreniti maksimalno osredotočeno. Glavni cilj bo odigrati pametno in bojevito v napadu ter obrambi," je pred zahtevnim dvobojem dejal strateg dolenjskih levov Uroš Zorman.