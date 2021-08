Slovenski rokometaš se bo s prihodnjim letom pridružil Kielcam

Slovenec je rokometno avanturo začel leta 2006 v vrstah trebanjskega Trima, leta 2013 se je preselil v vrste RK Gorenje Velenje, po treh sezonah z Velenjčani se je pridružil Pick Szegedu, junija 2018 je postal član Vardarja, od lani pa nosi dres Meškova.

V zadnjih letih je Skube redno igral proti Kielcam ter je ostal v spominu navijačev tega poljskega kluba, ki je leta 2016 osvojil elitno ligo prvakov.

"Zelo sem vesel podpisa pogodbe. Lomža Vive Kielce je zelo ambiciozna ekipa z zelo dobrimi igralci in trenerjem. Vsi poznamo tudi navijače iz Kielc. Glede na to je bila odločitev za selitev zelo enostavna. Upam, da bom klubu pomagal doseči vse cilje v poljski ligi in ligi prvakov. S komer koli sem govoril o Lomži Vive Kielce, so mi vsi govorili le dobre stvari, zato se veselim, da bom del te ekipe. Letos bom igral v Brestu. V športu je normalno, da igralci zamenjajo klube in kraj bivanja, zato se bom, dokler se ne preselim v Kielce, z vsemi močmi boril za Meškov. Potem bom storil enako za vas," je za spletno stran kluba povedal Skube.

