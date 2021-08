Skromno, a odločno v lov na pota stare slave

Le dan za rokometaši Trima Trebnjega in precej hitreje, kot jo po navadi, bodo rokometaši Celja Pivovarne Laško začeli sezono. Že v soboto jih čaka kvalifikacijska tekma z dansko ekipo GOG za uvrstitev v ligo EHF, danes pa so se po opravljenem pripravljalnem delu predstavili javnosti ter razkrili cilje, ki jih bodo zasledovali v sezoni.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so danes predstavili svoje cilje pred novo sezono. Te je najprej predstavil direktor kluba Rok Plankelj, ki je razkril, da sta glavna cilja sezone vrnitvi domačih trofej v Celje. V prejšnji sezoni so Celjani ostali brez naslova slovenskega prvaka, v državnem prvenstvu so tekmovanje sklenili šele na tretjem mestu. "V prvi vrsti si želimo, da razmere ostanejo takšne, da se bomo lahko na naših tekmah družili z vsemi navijači in obiskovalci, ki bi si tega želeli, ne da bi nam to preprečevali ukrepi. Skupaj se moramo potruditi, da nam to uspe, spoštovati ukrepe, zajeziti širjenje, da bomo lahko podpirali in se veselili skupaj s športniki. Za nami je turbulentno obdobje tudi sicer, veliko je bilo sprememb, sestankov, razmišljanj, kako in kaj. Soglasno smo se odločili potruditi, da nam uspe tekmovati v Evropski ligi, kjer nas kvalifikacije čakajo že v soboto," je dejal Plankelj.

Celjani so v prvem krogu dobili zahtevnega nasprotnika danski GOG, ki je bil v pretekli sezoni med drugim nasprotnik Trebnjega v skupinskem delu evropske lige in ga dvakrat ugnal. Gre za osemkratnega udeleženca lige prvakov, še trinajstkrat pa je nastopal v preostalih evropskih pokalih. "Žreb nam je malce ponagajal, dobili smo težkega nasprotnika, ki si ga nismo želeli, a gotovo si tudi oni niso želeli nas. Prenovljena ekipa je močna, polna energije, in verjamemo, da bodo dosegli dobre rezultate. Tako je naš prvenstveni cilj vrnitev tistega, kar smo izgubili, torej osvojitev naslova državnih prvakov, želimo pa si tudi drugih domačih lovorik, to je slovenskega pokala. V evropskem tekmovanju se želimo boriti, in verjamem, da bo ekipa pokazala, zakaj je vredno nositi dres RK Celje Pivovarna Laško," je odločno dejal prvi mož celjskega kluba.

Vratarji: Nebojša Bojić, Miljan Vujović, Gal Gaberšek Zunanji igralci: Tilen Strmljan, Stefan Terzić, Arsenije Dragašević, Ante Ivanković, Mitja Janc, Žiga Mlakar, Aleks Vlah, Radojica Čepić Krilni igralci: Tadej Mazej, Tim Cokan, Gal Marguč, Tilen Kodrin Krožni napadalci: Vid Poteko, Stefan Žabić, Matic Suholežnik

V novo sezono hitreje kot po navadi

Ker so se v celjskem taboru zgodile številne spremembe, veliko je novih igralcev, nov pa je seveda tudi trener Alem Toskić, so letos še hitreje zavihali rokave, in za ekipo je več kot mesec dni priprav, v tem času pa so odigrali tudi sedem pripravljalnih tekem. Vseh sedem so dobili, tudi tisto, z močno okrepljenim Zagrebom. "Ekipa je močno spremenjena, tu so novi igralci, in vsi razmišljamo o tem, da si želimo obeh domačih lovorik ter dobrih predstav v Evropi. Za to smo se hitro začeli pripravljati, in že v soboto nas čaka prva zahtevna preizkušnja. Malce smole smo imeli z žrebom, ampak tudi oni si niso želeli nas, tako da je vse odprto," je dejal Toskić.

"Vsi imamo svoje kakovosti, in prepričan sem, da bo moja ekipa dala vse od sebe in da bomo na koncu vsi zadovoljni. Več kot en mesec smo že skupaj, odlično funkcioniramo, zelo pomembno je, da nismo imeli nekih težav s poškodbami, le nekaj mladih je bilo odsotnih zaradi reprezentance. Se pa zavedam, kaj pomeni biti član takšnega kluba, kot je Celje Pivovarna Laško. Šest let sem igral v tem klubu, zato lahko zdaj igralcem kot trener pomagam še z izkušnjo več. Vsekakor pa verjamem, da imamo kakovost in da nam bo uspelo uresničiti cilje," je še sklenil celjski trener.

Številne spremembe, kapetan ostaja isti

Ekipa je doživela številne spremembe, sedem je novincev oziroma povratnikov v celjski dres, še dva mlada igralca pa sta priključena ekipi iz mlajših selekcij. Ekipo bo kot kapetan še naprej vodil David Razgor, ki je zvest celjskemu klubu že vso svojo kariero. "Vajeni smo sprememb, čeprav letos je bilo teh že več. Če malce primerjam ekipe skozi leta, verjamem, da bomo s to ekipo igrali še malo bolj agresivno, imamo nekaj posameznikov, ki bodo strah in trepet nasprotnikov. Verjamem, da bomo med sezono vse postavili na svoje mesto. Imamo širok nabor kadra in vsi novinci so prinesli še dodatno širino ter trdnost v ekipo. Tako verjamem, da bomo uresničili zastavljene cilje. V Evropi pa smo dobili težkega nasprotnika, a v tekmo bomo šli na polno, zato sem prepričan, da nam bo uspelo," je prepričan Razgor.

David Razgor ostaja kapetan ekipe. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Gledamo naprej, dobro delujemo, priprave so bile nekoliko drugačne, saj nas že na prvi tekmi čaka praktično eden odločilnih trenutkov sezone. To je malce nenavaden občutek ob začetku, saj letos ne branimo naslova, v Evropi pa začenjamo takoj na polno, a kot sem dejal, delali smo dobro, zato sem prepričan, da bomo optimalni že na teh dveh prvih tekmah to soboto in v povratni teden dni kasneje," je še prepričan celjski kapetan.

