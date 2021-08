Rokometaši Trima iz Trebnjega so danes uradno zakorakali v priprave in novo obdobje pred začetkom nove sezone. Slovenski klub, za katerim je najuspešnejša sezona v zgodovini kluba, ima jasno začrtan pogled proti prihodnosti, že v petek pa jih čaka prva evropska preizkušnja. "Še naprej želimo stremeti k najvišjim ciljem, in enako razmišljanje zahtevam tudi od ekipe," je dejal trener Trima Uroš Zorman.

Rokometaši Trima so v prejšnji sezoni napravili največji korak naprej v zgodovini kluba. Trebanjski levi so prvič prišli do naslova slovenskega podprvaka, dobro pa so se borili tudi v Evropi, kjer so igrali v ligi EHF, in sicer v njenem skupinskem delu, letos pa si želijo storiti še korak naprej.

Klub so pred začetkom tekmovalne sezone okrepili vratar Aljoša Čudič (Sporting Lizbona), levokrilni rokometaš Staš Jovičič (Koper), levi zunanji Gašper Horvat (Riko Ribnica), organizator igre Toše Ončev (Rabotnički), desni zunanji Veljko Stanojević (Željezničar Niš), levičar Filip Glavaš (Poreč) ter črnogorski krožni napadalec Miodrag Ćorsović (Lovčen). Trebanjci bodo že ta petek v domači športni dvorani odigrali prvo tekmo v novi sezoni. V prvem krogu kvalifikacij za ligo EHF bodo gostili zasedbo danskega Holstebra.

"Lanska evropska sezona je prinesla dodatne izkušnje." Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Najtežji možni tekmec

"Pričakovanja za dolgoročno obdobje so zagotovo ohraniti klub med tremi najboljšimi ekipami v Sloveniji. Še naprej želimo stremeti k najvišjim ciljem, in enako razmišljanje zahtevam tudi od ekipe. Lanska evropska sezona je prinesla dodatne izkušnje. Letos smo dobili najtežjega možnega tekmeca na papirju, a Danci se morajo zavedati, da so naleteli na težko oviro. Priprava na spektakel poteka povsem običajno, od prve minute gremo po zmago in potem moramo še upati na čim boljšo medsebojno razliko na Danskem," je pred prvim obračunom sezone dejal Zorman.

"Vsak začetek sezone je težek. Vsak novinec v ekipi je prinesel neko novo energijo ter izkušnje, hkrati smo se s celotno ekipo lepo povezali na pripravah v Kranjski Gori. Sam verjamem v to ekipo, da izpolni cilje in sezono konča zadovoljna," pa je pred začetkom novega poglavja dejal kapetan ekipe Uroš Udovič.

Ekipa Trima za sezono 2021/22:

Vratarji: Aljoša Čudič, Urh Brana, Lazar Sredanović;

Krila: Uroš Udovič, Staš Jovičič-Slatinek, Luka Florjančič, Gal Cirar, Filip Glavaš, Anže Dobovičnik (poškodovan);

Zunanji: Gregor Potočnik, Gašper Horvat, Toše Ončev, Marko Kotar, Lovro Višček, Mihajlo Radojković, Veljko Stanojević;

Krožni napadalci: Lan Grbič, David Didovič, Miodrag Ćorsović.

