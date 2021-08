Celjani zanesljivo dobili turnir v Gradcu

Celjski rokometaši so oddelali še zadnjo preizkušnjo pred prvo kvalifikacijsko tekmo z GOG-om. V Gradcu so prepričljivo dobili tridnevni turnir.

Zadnja preizkušnja celjskih rokometašev pred 1. krogom kvalifikacij za nastop v EHF Evropski ligi, je bil tridnevni turnir v Gradcu. Tega so uspešno zaključili in dobili vse tri tekme. Najprej so v petek visoko premagali avstrijski Voslauer, v soboto z le malce manjšo razliko še domačine, HSG Graz, v nedeljo pa so v opoldanskem obračunu s švicarskim Luzernom prav tako zmagali ter se veselili prvega mesta na turnirju.

Ne turnirju pivovarji niso nastopali z vsemi igralci, saj so bili zaradi reprezentančnih obveznosti brez Mitje Janca, Radojice Čepića in Arsenija Dragaševića. Omenjeni trojec se vrača v tem tednu in se bo skupaj s soigralci na zadnjih treningih poizkušal kar najbolje pripraviti za kvalifikacije.

Celjane sedaj v soboto, 28. avgusta, v domačem Zlatorogu čaka prva tekma Evropske lige proti danskemu GOG Gudmeju.