Matic Suholežnik se je vrnil v Celje

V minuli sezoni tretjeuvrščena ekipa v ligi NLB je tako zapolnila vrzel na mestu krožnega napadalca po odhodu Kristjana Horžena v Rhein-Neckar Löwen. Nemška ekipa je na spletni strani že zapisala, da se je 21-letni Horžen že letos poleti pridružil "levom iz Mannheima", čeravno je pred časom sporočila, da bo do tega prestopa prišlo šele pred sezono 2022/23. Dolenjski krožni napadalec je četrta okrepitev izjemno kakovostne zasedbe, pred njim so prišli Nemec Juri Knorr, Finec Benjamin Helander in v Senegalu rojeni Španec Mamadou Diocou.

"V Zlatorogu so padale že večje ekipe"

"Zelo vesel sem, da se vračam v Celje. Znova se je tu zgradila zelo perspektivna ekipa z odličnim trenerjem in verjamem, da nam lahko s trdim delom uspe vse, kar si bomo zadali. Vsekakor je eden glavnih ciljev povrnitev domačih trofej tja, kamor sodijo," je po vrnitvi v rojstno mesto dejal Suholežnik.

"V Evropi imamo zelo težkega tekmeca, a verjamem, da ga lahko premagamo. V Zlatorogu so padale že večje ekipe, zato sem prepričan v naš uspeh. Sam sem v tujini napredoval kot igralec, tujina te prisili v drugačen način razmišljanja, kot si ga vajen doma, nate gledajo drugače in vse to pripomore, da dozoriš hitreje in drugače gledaš na delo, treninge in igre. Verjamem, da se vračam veliko boljši in da bom ekipi s svojimi igrami lahko pomagal do uspehov," je dodal 202 centimetra visoki Suholežnik, ki je doslej odigral tudi 40 reprezentančnih tekem in dosegel 35 golov.

Foto: RK Celje Pivovarna Laško

Z novo okrepitvijo zadovoljen tudi trener

"Vesel sem, da smo se uspeli dogovoriti z Maticem. Dobili smo dobrega in domačega igralca, kar je zelo pomembno. Je reprezentant, poleg tega ima izkušnje igranja v Zlatorogu in na mednarodni sceni, zato verjamem, da smo z njegovim prihodom dobili dodatno vrednost. Z njim bomo okrepili našo obrambo, skupaj s Potekom in ostalimi bo tu dodatna vrednost, verjamem pa, da bo podobno lahko tudi v napadu. Prepričan sem, da se bo hitro vklopil v ekipo, saj pozna fante, tu je njegov dom, tako da je to še dodatni plus," je v zvezi s tem dejal novi trener celjske ekipe Alem Toskić.

Celjsko ekipo že konec tega meseca čaka prva resna preizkušnja, v prvem krogu evropske lige se bo pomerila z GOG Gudmejem. Prva tekma bo 28. avgusta v Celju, povratna pa 4. septembra na Danskem.