Po velikem razočaranju začenjajo z ničle

Danes so priprave na novo sezono 2021/22 začeli v taboru Celja Pivovarna Laško. Celjane že konec avgusta čaka prvi krog za nastop v evropski ligi, prvič pa je danes svoje igralce pozdravil novi trener Alem Toskić. "Ekipa je mlada, pričakovanja so velika in le z delom bomo to, kar si želimo, tudi dosegli," je prepričan strateg na celjski klopi.

Ekipa Celja bo danes popoldne, ko se bo ekipa zbrala v dvorani Golovec (Zlatorog je namreč zaradi gradbenih del za nekaj časa zaprt), opravila prvi trening pred novo sezono. V celjskih vrstah so pozdravili tudi novince, to so Nebojša Bojić, Ante Ivanković, Tilen Strmljan, Aleks Vlah, povratnik Stefan Žabić in Mitja Janc (zadnji je zaradi reprezentančnih obveznosti manjkal), za novinca pa težko štejemo vratarja Gala Gaberška, ki bo zdaj stalni član zasedbe, kar nekaj nastopov pa je zbral že v pretekli sezoni.

Rokometaše Celja Pivovarne Laško že 28. avgusta čaka prvi krog kvalifikacij za evropsko ligo EHF , kjer so mogoči nasprotniki naslednji: Balatonfüredi KSE, RK Nexe, HC Prolet 92, Rhein-Neckar Löwen, SL Benfica, GOG, KS Azoty-Pulawy SA, BM Logrono La Rioja, RK Poreč, Ystads IF HF, Kadetten Schaffhausen, Dobrogea Sud Constanta, CSKA, RK Trimo Trebnje, Alpla HC Hard, OIF Arendal.

Lani so ostali brez naslova prvakov. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Toskić: Ekipa je mlada, pričakovanja so velika

Celjani bodo zato hitro zavihali rokave in v pripravljalnem obdobju odigrali sedem tekem za trening. Novi trener ekipe Alem Toskić je prvič pozdravil svoje igralce, zelo jasen pa je bil tudi glede načrta dela: "Verjamem, da smo vsi skupaj veseli, da danes začenjamo novo sezono. Veliko je novega, imamo visoke ambicije in pripravljeni smo na delo. Najprej bomo osredotočeni na kvalifikacije za evropsko ligo, jutri izvemo prvega nasprotnika, nas pa seveda čaka veliko dela. Ekipa je mlada, pričakovanja so velika in le z delom bomo to, kar si želimo, tudi dosegli," je prepričan strateg na celjski klopi.

"Najprej se moramo dobro spoznati, že takoj bomo začeli tudi rokomet, taktične zamisli, nekatere spremembe, kjer pa ne bomo delali revolucije, zato verjamem, da bomo to hitro osvojili. Določili bomo sistem ter pravila, po katerih bo delovala ta ekipa, ta pa nam bodo prinesla dobre rezultate. V Celju se vedno pričakuje največ, naša prioriteta pa bo gotovo vrnitev naslova državnih prvakov, to je prvi in osnovni cilj. So pa tako v domačem prvenstvu kot tudi Evropi nasprotniki zelo močni, pripravljeni in na nas je, da se dobro pripravimo, potem pa gremo tekmo po tekmo, vse je namreč odvisno le od nas," je še prepričan Toskić.

Gledajo le naprej

Razgor bo tudi v novi sezoni opravljal kapetansko vlogo. Foto: Grega Valančič/Sportida Tudi v novi sezoni bo vlogo vodje in kapetana imel David Razgor. "Danes začenjamo z ničle. Med sabo pozdravljamo veliko novih igralcev, novega trenerja, tako da se ne bomo več vračali v tisto, kar je bilo. Danes začenjamo novo sezono in gledamo le naprej, za nami je prvo srečanje, pravo spoznavanje pa se bo začelo na treningih. Znotraj ekipe ne bomo veliko spreminjali in vsak od nas bo nosil del odgovornosti. Vsak je pomemben, v ekipi vsak pripomore k rezultatom, zato mora vsak posameznik dajati svoj maksimum. Le tako nam bo uspelo kot ekipi, zato bo to glavno vodilo," pa je dejal celjski kapetan.