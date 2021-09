"Dekleta so dobila informacije, na kakšni ravni je trenutno njihovo rokometno znanje"

Adžić, ki je žensko reprezentanco prevzel tik pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo in jo tja tudi popeljal, je to poletje podrobno spremljal tudi kadetinje in mladinke na pripravah ter evropskih prvenstvih, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije (RZS).

Prvi septembrski konec tedna je zbral še nekaj preostalih rokometašic slovenskih klubov in preveril njihove sposobnosti. Izbrane kandidatke so se v petek zbrale na Kodeljevem, nato pa odpotovale na Roglo.

"Po začetku sodelovanja z Rokometno zvezo Slovenije sem dodatno spremljal okoli 75 slovenskih deklet, večinoma rojenih med letoma 2002 in 2007. Pred začetkom nove ligaške sezone sem želel preveriti še nekaj dodatnih igralk in zato že pred časom napovedal to septembrsko akcijo," je uvodoma dejal Adžić.

Dragan Adžić ni mogel računati na deset povabljenih igralk. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kar deset igralk ni moglo sodelovati

Kot na vsaki dosedanji akciji se je selektor tudi tokrat srečal z odpovedmi, ki so posledica nove resničnosti. "Na žalost na akciji ni moglo sodelovati okrog deset povabljenih igralk, odpovedi pa so bile v veliki večini povezane z novim koronavirusom. Dekleta, ki so lahko sodelovala, so se spoznala z našim načinom dela in filozofijo članske reprezentance, jaz pa z njihovimi zmožnostmi," je še povedal črnogorski strokovnjak.

Vse igralke so v sodelovanju s Fakulteto za šport opravile testiranje motoričnih sposobnosti. "Ta testiranja so izvrstna! Z njimi smo dobili izvrsten vpogled v telesno stanje že pri več kot sto rokometašicah. Konec tedna smo nadaljevali na Rogli, po treningih pa so dekleta dobila informacije, na kakšni ravni je trenutno njihovo rokometno znanje in čemu bodo morale v prihodnje v svojih trenažnih procesih posvetiti še več pozornosti," je še povedal novi selektor.

Do odhoda na Iberski polotok bodo odigrale štiri tekme s kakovostnimi tekmicami. Foto: Vid Ponikvar

Do SP jih čakajo še štiri tekme

Slovenke konec leta čaka nastop na svetovnem prvenstvu v Španiji. Do odhoda na Iberski polotok bodo odigrale štiri tekme s kakovostnimi tekmicami. V okviru pokala EHF, v katerem namesto v kvalifikacijah nastopajo gostiteljice naslednjega evropskega prvenstva (Slovenija, Črna gora, Severna Makedonija) ter branilka evropskega naslova (Norveška), se bodo 7. in 10. oktobra pomerile z Norvežankami. Prva tekma bo na sporedu v Skandinaviji, povratna pa v Sloveniji. V sklepnih pripravah pred odhodom v Španijo bosta konec novembra v Poreču sledila še dva obračuna s Hrvaško, eno od nosilk žreba za SP.