Ples kroglic ni bil naklonjem Slovenkam. Tekmice tudi olimpijske prvakinje.

Ženska članska rokometna reprezentanca je na četrtkovem žrebu dobila imena prvih tekmic na svetovnem prvenstvu, ki ga bo med 2. in 19. decembrom gostila Španija. Izbranke Dragana Adžića se bodo v prvem delu v skupini A pomerile s Francijo, Črno goro in Angolo.

Slovenkam ni bil naklonjen žreb. Dodelil jim je dvoboje s tremi udeleženkami letošnjih olimpijskih iger, med njimi tudi novopečenimi prvakinjami Francozinjami. Te so v Tokiu v skupini prvega dela osvojile le pet točk (po dve zmagi in poraza ter neodločen izid), nato pa začele mleti vse pred seboj. Nizozemke, aktualne svetovne prvakinje so v četrtfinalu odpravile za 10 zadetkov, v polfinalu Švedinje za dva gola, v finalu pa so se s petimi zadetki razlike prek Rusinj zanesljivo povzpele na olimpijski tron. S Francijo so se slovenske rokometašice nazadnje pomerile na decembrskem evropskem prvenstvu na Danskem in klonile s 17:27.

Francozinje so olimpijske prvakinje v rokometu. Foto: Reuters

Za nekaj dni bolj svež je slovenski spomin na zadnji medsebojni obračun s Črno goro. Prav tako na evropskem prvenstvu na Danskem je bila slednja zadnja tekmica Slovenk v skupinskem delu. Črnogorke so bile na odločilni tekmi za napredovanje v drugi del boljše s 26:25, na koncu pa tekmovanje končale kot osme. Tri mesta višje so končale na letošnjih olimpijskih igrah.

Angolke so bile v Tokiu edine predstavnice Afrike. To je bil njihov sedmi zaporedni nastop na olimpijskih igrah. Na petih tekmah so osvojile tri točke. Ugnale so Japonke, remizirale z Južno Korejo, premoč pa morale priznati Norveški, Nizozemski in Črni gori, ki so bile visoko boljše. Slovenke so se z afriškimi prvakinjami pomerile na prejšnjem svetovnem prvenstvu na Japonskem in jim morale priznati premoč s 24:33.

Selektor Adžić: Verjamem v naša dekleta

Dragan Adžić se bo na SP pomeril z udeleženkami olimpijskega turnirja na Japonskem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Dragan Adžić, selektor slovenske ženske članske reprezentance: "Ko se pred žrebom nahajaš v četrtem kakovostnem bobnu, pri čemer petega ni, tedaj težko upaš na ugoden razplet. Slovenija si je z rezultati na zadnjih tekmovanjih zaslužila uvrstitev v zadnji boben, žreb pa nam dodelil same izvrstne tekmice. Pomerili se bomo z olimpijskimi prvakinjami Francozinjami, Črno goro, eno najboljših evropskih ekip, ter Angolo, ki je afriška prvakinja in udeleženka zadnjih olimpijskih iger. V Španiji bomo morali igrati kot ekipa in prikazati novo energijo slovenske reprezentance. Narediti bo potrebno vse, da se prebijemo iz skupine, v katerem nas čakajo same udeleženke olimpijskih iger, ter si tako zagotoviti tri dodatne tekme z novimi vrhunskimi tekmicami. To bo za nas izjemno velik izziv. Verjamem v naša dekleta in naše skupno delo ter upam, da svetovno prvenstvo dočakamo vsi zdravi."

Pred odhodom v Španijo še dvakrat s Hrvaško

Slovenke bodo v pripravah na svetovno prvenstvo odigrale štiri tekme s kakovostnimi tekmicami. V okviru Pokala EHF, v katerem namesto v kvalifikacijah nastopajo gostiteljice naslednjega evropskega prvenstva (Slovenija, Črna gora, Severna Makedonija) ter branilka naslova (Norveška), se bodo 7. in 10. oktobra pomerile z Norvežankami. Prva tekma bo na sporedu v Skandinaviji, povratna pa v Sloveniji. V sklepnih pripravah pred odhodom v Španijo bosta konec novembra v Poreču sledila še dva obračuna s Hrvaško, eno izmed nosilk četrtkovega žreba.

Slovenke so bile v kvalifikacijah za SP boljše od Islandk. Foto: Vid Ponikvar

Na letošnjem mundialu bo prvič v zgodovini nastopilo 32 reprezentanc. Te bodo razdeljene v osem skupin s po štirimi ekipami. V drugi del tekmovanja bodo napredovale najboljše tri, ki se bodo v primeru slovenske skupine združile z najboljšo trojico skupine B (ekipa Ruske rokometne zveze, Srbija, Kamerun, Poljska). V četrtfinale, kjer se bodo začele neposredne izločilne tekme, bosta napredovali po dve najboljši reprezentanci vsake izmed štirih skupin drugega dela.

Slovenska izbrana vrsta si je nastop na Iberskem polotoku zagotovila z uspešnima kvalifikacijskima tekmama proti Islandiji. Prvo so izbranke selektorja Adžića, ki je reprezentanco prevzel tik pred tem, na Kodeljevem dobile s 24:14, na severu Evrope pa sta se ekipi razšli z neodločenim izidom 21:21.

Slovenija bo konec leta sedmič v zgodovini nastopila med svetovno elito. Najboljšo uvrstitev so rokometašice dosegle leta 2003 na Hrvaškem, ko so bile osme, dve leti pred tem pa so bile v Italiji devete. Poleg tega so bile v Nemčiji 1997 18., v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., na zadnji izvedbi pred dvema letoma na Japonskem pa 19.

Letošnji mundial bo med 2. in 19. decembrom potekal v Barceloni, Granollersu, Tarragoni, Lleidi, Castellonu de la Plani in Badaloni. Prizorišče slovenskih tekem in točen termin le-teh še nista znana.