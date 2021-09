Osamljeni slovenski jezdec, ki bo poskušal poseči po zvezdah

Rokometašice Krim Mercatorja bodo v prihajajoči sezoni edine predstavnice Slovenije v najmočnejšem evropskem rokometnem tekmovanju. Svoje popotovanje v ligi prvakinj bodo začele že ta konec tedna, in sicer jih v nedeljo čaka gostovanje na Švedskem pri Sävehofu. "So zelo hitre, zato bo naša glavna naloga zaustaviti njihov bliskoviti nasprotni napad," pred tekmo opozarja trener Krima, Uroš Bregar.

Po viharni lanski sezoni in slabših predstavah slovenskih klubov je Slovenija v letošnji sezoni v moški konkurenci ostala brez predstavnika v ligi prvakov. Slovenijo bo v Evropi zastopalo le Gorenje, ki bo nastopalo v evropski ligi. Med elito pa ostajajo rokometašice Krim Mercatorja, ki imajo letos visoke cilje. Klub je namreč sestavil močno zasedbo. Povratnice iz Srbije Andrea Lekić, Dragana Cvijić in Katarina Krpež Šlezak, Francozinja Allison Pineau, slovenska reprezentantka Tjaša Stanko, Hrvatica Paula Posavec ter nova brazilska vratarka Barbara Arenhart so se dobro vklopile v sistem igre trenerja Uroša Bregarja, ki je v celoti izkoristil pripravljalno obdobje.

Uroš Bregar je zadovoljen s pripravljalnim obdobjem. Foto: Sportida

"Delo smo začeli že 12. julija, priprave za ligo prvakinj so bile dolge. Nekaj igralk pa se nam je pridružilo nekoliko kasneje zaradi olimpijskih iger v Tokiu. V zadnjem tednu smo igrali proti Györu in se kakovostno pripravljali za Sävehof. Izkušnje so na naši strani. Imamo določene zdravstvene težave, a jih ne bom razkril, saj je v strokovnem štabu švedske ekipe tudi Srb Milan Vicentijević," je na novinarski konferenci pred odhodom na sever Evrope dejal strateg Uroš Bregar.

Cilji v tej sezoni so visoki. Foto: Vid Ponikvar

Ljubljanska ekipa se bo v prvem delu lige prvakinj v skupini B pomerila še z madžarskim velikanom iz Györa, pa s turško ekipo Kastamonu, francoskim Metzem, dansko ekipo Odense in tudi z zadnjimi zmagovalkami lige prvakinj, ki prihajajo iz norveškega Kristinsanda. Prvo polovico skupinskega dela bodo 13. novembra končale v gosteh proti moskovskemu CSKA, kjer od letošnje sezone igra tudi slovenska kapetanka Ana Gros.

A najprej Bregarjevo zasedbo čaka neugoden švedski nasprotnik. Ekipi sta se v preteklosti že pomerili. V sezoni 2016/17 so bile na oktobrski preizkušnji z 32:29 boljše ljubljanske rokometašice, na povratni tekmi so s 26:24 slavile rokometašice s severa Evrope.

"To sezono so vse ekipe okrepile, to velja tudi za Sävehof, ki ima v svojih vrstah tri švedske reprezentantke. Prva zvezdnica je Jamina Roberts, švedsko ekipo pa krasi skandinavski model igre. So zelo hitre, zato bo naša glavna naloga zaustaviti njihov bliskoviti nasprotni napad in krilno reprezentančno igralko Mathildo Lundström," je dejal Bregar in dodal, da bo Krim na vsaki tekmi v tej sezoni igral na zmago, a njegova ekipa mora ostati "skromna" in v celoti izpolnjevati vse naloge na igrišču.

Komaj čakajo začetek

Na prvo tekmo v ligi prvakinj pa po vrnitvi v klub nestrpno čaka tudi Andrea Lekić, ki je v Ljubljani že igrala med letoma 2007 in 2011. "Vsi v klubu z nestrpnostjo čakamo na začetek lige prvakinj. Priprave so bile dolge in naporne. Menim, da smo dobro pripravljene, kar so dokazale tudi zadnje tekme. Na prvi tekmi na Švedskem je vloga favoritinj na naši strani, a se zavedamo, da je Sävehof izjemno kakovostna ekipa," je pred obračunom povedala 34-letna rokometašica.

Andrea Lekić v dresu Krima leta 2011 Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovenske prvakinje so v tem tednu že vstopile tudi v novo sezono državnega prvenstva, kjer je cilj tako kot vsako leto jasen. Vse drugo, kot 27. naslov slovenskih prvakinj, bi bil za Krimovke neuspeh. "Želimo si obraniti naslov državnih prvakinj. Superpokal sicer ni bil odigran, a upamo na izvedbo pokalnega tekmovanja. Zahvaljujemo se vsem ekipam, ki nam gredo na roko s prestavljanjem terminov tekem. Glede na zahtevni urnik evropskega tekmovanja nam to veliko pomeni. Upam, da bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje," je o državnem prvenstvu še dejal Bregar.

