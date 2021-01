Po velikem razočaranju: To je bila zaušnica v pravem trenutku

Slovenski rokometaši so se po sredini visoki zmagi (23:34) v nedeljo opekli. Če so v sredo po zadržanem prvem polčasu v drugem blesteli, so se tokrat lovili skozi celoten obračun. Deset minut pred koncem so se še vodili s 25:20, nato pa so v izdihljajih tekme naredili nekaj nepotrebnih napak in tekmecem dovolili, da so jim odščipnili točko v boju za EP 2022.

Slovenci so igrišče zapustili sklonjenih glav. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za varovanci Ljubomirja Vranješa, ki bodo že v četrtek odigrali prvo tekmo na svetovnem prvenstvu, je tako neuspela generalka. Časa do prve tekme ni več veliko, s predstavo Slovencev pa tudi Vranješ ni bil zadovoljen. "Za nami je težka tekma. V drugem polčasu smo se v določenem trenutku uspeli oddaljiti na pet golov razlike. V končnici so v zelo kratkem času Nizozemci dosegli nekaj zadetkov, mi pa bili nenatančni pri odprtih strelih. Nisem zadovoljen z našo igro. Več bi morali pokazati v obrambi in napadu. A verjamem, da smo v pravem trenutku prejeli zaušnico," je bil po tekmi jasen rokometni strateg na slovenski klopi.

Vranješ je na tekmi proti Nizozemski na klopi zadržal Deana Bombača in Blaža Janca. "Želel sem, da bi privarčevali nekaj moči za svetovno prvenstvo in da pridemo do teh dveh točk tudi brez njiju. Ta trenutek iskreno nismo v pravi formi, a zdaj moramo storiti vse, da bomo. Izboljšati moramo tako igro v napadu kot v obrambi," je svojo odločitev pojasnil Vranješ.

Ponavljanje starih napak Jure Dolenec po tekmi ni skrival razočaranja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenci so tako parket zapustili sklonjenih glav, da od sebe in svojih soigralcev pričakuje več, je po tekmi razočarano dejal tudi kapetan Jure Dolenec, ki je petkrat premagal nizozemskega vratarja. "Naša predstava ni bila dobra, a smo kljub temu do 50. minute nadzorovali potek tekme. Nato smo v treh minutah izgubili prednost petih zadetkov in tekmo naredili zanimivo. Imeli smo priložnost, da bi zaključili tekmo, pa smo Nizozemcem znova dopustili, da so se vrnili v igro. Upam, da je to opozorilo ob pravem času in da bomo v Egiptu pokazali več želje in agresivnosti v igri," je dejal slovenski kapetan.

"Tudi soigralcem po tekmi sem povedal, da smo se samo sprehajali po igrišču. Zame to ni bilo dovolj agresivnosti in želje, preprosto smo pokazali preveč starih slabih navad. Po sredini visoki zmagi smo mislili, da bo ta druga zmaga prišla kar sama od sebe. V pravem času smo dobili to opozorilo," je jasno dejal Dolenec.

Slovenija se bo v deželo faraonov podala v torek zjutraj. Prvi preizkus med svetovno elito jo čaka v četrtek, ko se bo ob 18. uri pomerila z Južno Korejo. Z vmesnima dnevoma premora jo nato čakata še obračuna z Rusijo in Belorusijo.

Slovenija : Nizozemska, foto: Grega Valančič/Sportida:

Slovenija : Nizozemska 27:27 (15:13)



Dvorana Zlatorog, brez gledalcev, sodnika: Mandak in Rudinsky (oba Slovaška).



Slovenija: Vujović, Ferlin, Skube 1, Blagotinšek 4, Henigman, Janc, Dolenec 5, Cehte 1, Kodrin 1, Gajić 7, Gaber 5, Zarabec 1, Ovniček, Bombač, Mačkovšek 2, Suholežnik.



Nizozemska: Ravensbergen, L. Steins 2, van den Beucken, Sluijters 1, Benghanem 5, Schagen 4, I. Steins, Schoenaker, Versteijnen, K. Smits 9, J. Smits 1, Boomhouwer 1, Jerry, Smit, Ten Velde 1, Baijens 3.



Sedemmetrovke: Slovenija 3 (3), Nizozemska 3 (2).

Izključitve: Slovenija 6, Nizozemska 10 minut.

Rdeči karton: /.

