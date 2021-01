Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski rokometaši so na najboljši možni način odprli kvalifikacijski cikel za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022. V sredo so na Nizozemskem visoko zmagali s 34:23, danes pa jih v celjskem Zlatorogu ob 20. uri čaka še povratni obračun z rokometaši iz dežele tulipanov.