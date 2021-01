Slovenci na generalki pred svetovnim prvenstvom

Slovenska rokometna reprezentanca že komaj čaka začetek svetovnega prvenstva v Egiptu, kjer se bo poskušala vmešati v boj za najvišja mesta. A pred tem slovensko izbrano vrsto čaka še drugi preizkus v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Slovenci so v sredo po odličnem drugem polčasu na prvem obračunu v boju za nastop na turnirju stare celine vknjižili zanesljivo zmago proti Nizozemski, enake cilje pa imajo slovenski rokometaši tudi danes.

"Tokrat želimo imeti nad potekom tekme nadzor od prve do zadnje minute." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Želimo napredovati kot ekipa, a naša želja je, da dvignemo tudi pripravljenost svojih igralcev. Zavedamo se, da smo dobra ekipa in da smo prvo tekmo dobili z enajstimi goli. A zdaj je pred nami nova tekma, na kateri se vse začenja z ničle. Tokrat želimo imeti nad potekom tekme nadzor od prve do zadnje minute," je pred nedeljsko tekmo dejal slovenski selektor Ljubomir Vranješ, ki bo v Celju lahko računal tudi na Tilna Kodrina, ki se je ekipi pridružil, potem ko je prebolel okužbo z novim koronavirusom.

Zarabec nared

Miha Zarabec je okreval po poškodbi. Foto: Reuters Slovenski selektor pa bo lahko v Zlatorogu računal tudi na evropskega klubskega prvaka Miho Zarabca, ki je zaradi lažje poškodbe kolena izpustil prvi del priprav in prvi obračun z Nizozemsko. Treniral je po prilagojenem programu, zdaj pa je pripravljen na vse napore, ki jih prinaša zgoščen ritem tekem. "V Almereju je bilo pričakovati to, kar se je zgodilo. Na prvi skupni tekmi po dolgem času so se v igri dogajali vzponi in padci. Na koncu smo vseeno odigrali tako, kot se spodobi. V nedeljo je pred nami nova priložnost. Želimo si zmage in to, da obračun odigramo tako, kot se od nas pričakuje. Imamo veliko boljšo zasedbo od tekmecev. Smo favoriti, a to je treba upravičiti na igrišču," je prepričan Zarabec, ki že z nestrpnostjo pričakuje svojo prvo tekmo ob vrnitvi v slovensko izbrano vrsto.

Da v poštev prideta le dve točki, je zatrdil tudi krožni napadalec Matic Suholežnik. "Za nas šteje le zmaga. V Almereju smo drugih 30 minut igrali zelo dobro. Če tokrat to razširimo na 60 minut, težav ne bi smelo biti. Zagotovo je Nizozemska nekoliko netipična reprezentanca, ki ima v zunanji liniji več nižjih igralcev. To nam ni najbolj pogodu, saj smo mi telesno višji, a kakovost je na naši strani," pravi rokometaš Benfice.

Slovenci bodo v torek odpotovali v Egipt. Foto: Reuters

V torek v deželo faraonov

S sredino prepričljivo zmago na gostovanju je Slovenija prevzela vodstvo v skupini 5. V njej je bila zaradi okužb s koronavirusom do sedaj odigrana le polovica predvidenih tekem. Slovenija se bo v deželo faraonov podala v torek zjutraj. Prvi preizkus med svetovno elito jo čaka v četrtek, ko se bo ob 18. uri pomerila z Južno Korejo. Z vmesnima dnevoma premora jo nato čakata še obračuna z Rusijo in Belorusijo.

