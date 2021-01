Za uvod dva obraza Slovencev in zanesljiva zmaga

Kvalifikacije za EP 2022



3. krog:

Skupina 5: Sreda, 6. januar:

Nizozemska-Slovenija 23:34 (15:14)

Smits 8; Dolenec in Janc po 7, Gajić in Cingesar po 5, Bombač 3.

Slovenija je z odliko odprla kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu leta 2022 in si na tekmi z Nizozemsko vknjižila prvi dve točki. Uvodni novembrski tekmi proti Poljski in Turčiji sta bili namreč odpovedani zaradi okužb z novim koronavirusom v slovenskem in poljskem taboru.

Slovenski rokometaši, ki so na Nizozemsko dopotovali brez Mihe Zarabca, Tilna Kodrina in Urha Kastelica, so dobro odprli srečanje, po dveh golih kapetana Jureta Dolenca so povedli z 2:0, a so Nizozemci hitro odgovorili in v sedmi minuti povedli s 3:2. Ekipi sta se nato izmenjavali v vodstvu, kar štiri od petih uvodnih zadetkov Slovenije je dosegel Dolenec. V nadaljevanju je sledila raztresena igra Slovencev s številnimi napakami, kar so Nizozemci znali izkoristiti in v 16. minuti prvič na tekmi povedli s štirimi goli naskoka.

Klemen Ferlin je blestel v vratih Slovenije. Foto: Reuters

V zaključku prvega polčasa ujeli priključek

Selektor Ljubomir Vranješ je nato nekoliko premešal slovensko postavo, ki je v 26. minuti ujela priključek (12:12), a je znova sledilo nekaj nepotrebnih napak, na odmor pa so se z zadetkom prednosti podali Nizozemci (15:14). V prvih 30 minutah je bil s petimi zadetki najučinkovitejši Dolenec, štiri zadetke je prispeval Blaž Janc, z nekaj odličnimi obrambami pa je Slovenijo nad gladino držal Klemen Ferlin.

V drugem polčasu so Slovenci pokazali povsem drugačen obraz. Že na uvodu so pritisnili na plin in z delnim izidom 6:0 pobegnili Nizozemcem, ki v nadaljevanju niso bili več kos razigranim slovenskim rokometašem. Prednost je rasla iz minute v minuto, debi v slovenskem dresu pa sta doživela vratar Miljan Vujović, ki je na svoji prvi tekmi takoj ubranil strel s sedmih metrov, in Domen Makuc. Slovenci so na koncu slavili s 34:23, s po sedmimi zadetki sta bila najučinkovitejša Dolenec in Janc.

Slovenci so se pretekle dni pripravljali v Laškem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa bodo pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki bo potekalo od 13. do 31. januarja v Egiptu, v nedeljo odigrali še drugo kvalifikacijsko tekmo z Nizozemsko, tokrat v celjskem Zlatorogu. Slovenija se bo sicer v deželi faraonov v skupinskem delu SP najprej pomerila z Južno Korejo, Rusijo in Belorusijo.