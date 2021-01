Jim bo tokrat le uspelo premagati nesrečni urok?

Pred slovensko rokometno reprezentanco je prva tekma v pestrem januarskem tekmovalnem obdobju in zaradi obilice smole hkrati šele prvi obračun po slabem letu dni. Slovenci se bodo v sredo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2022 pomerili z Nizozemsko. "Opravili smo pet treningov, fantje so dobro delali in smo na dobri poti," pred tekmo pravi selektor Ljubomir Vranješ.

Slovenska rokometna reprezentanca se v Laškem vneto pripravlja na prvo izmed dveh kvalifikacijskih tekem za evropsko prvenstvo, ki bo v sredo v nizozemskem Almereju. Slovenski zasedbi se je danes v Laškem pridružil tudi novopečeni klubski prvak Miha Zarabec, ki je ob prihodu prestal tudi obvezen test na koronavirus, do prejema rezultatov na test pa bo Trebanjec v samoizolaciji. Nov test so v svojih domačih okrajih danes opravili tudi okuženi Tilen Kodrin, Urh Kastelic in pomočnik trenerja Uroš Zorman, ti se bodo v primeru negativnega testa lahko pridružili slovenski izbrani vrsti.

Danes se je reprezentanci pridružil še Miha Zarabec. Foto: Guliverimage/Getty Images

Slovenski rokometaši bodo tako v sredo prestali krstni nastop v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu 2022, ki ga bosta gostili Slovaška in Madžarska. Že v novembru bi se morali srečati s Turčijo in Poljsko, a sta tekmi zaradi okužb s koronavirusom odpadli. Pred tem so v športno osiromašenem letu 2020 ostali tudi brez nastopa v kvalifikacijah za olimpijske igre, zadnjo tekmo pa so tako odigrali 25. januarja lani, ko je bila na evropskem prvenstvu na tekmi za tretje mesto boljša Norveška. Slovenci so v tem pripravljalnem obdobju prestali pet treningov. "Imeli smo malo časa, toda fantje so skupaj že več let. Nismo stoodstotni, a smo na dobri poti. Imamo veliko željo, veliko motivacijo, manjka pa še kakšen odstotek. Zato nam bo Nizozemska prišla prav. Čaka nas hud boj," je prepričan selektor Ljubomir Vranješ.

"Čaka nas hud boj"

"Nizozemsko moramo jemati resno, igrajo hiter rokomet, dve različni obrambi, gre za nevarno ekipo" Foto: Reuters Slovenci bodo pred odhodom na Nizozemsko prestali še en test, v primeru negativnih izidov pa bo Vranješ v Almere popeljal vseh 17 rokometašev. "Do zdaj smo se bolj osredotočali na svojo igro, da bi jo izboljšali. Danes zvečer se bomo prvič osredotočali na Nizozemsko. Fantje so dobro delali in smo na dobri poti. Ko nas gledam kot skupino, kot ekipo, sem zadovoljen. Nizozemsko moramo jemati resno, igrajo hiter rokomet, dve različni obrambi, gre za nevarno ekipo," je s spoštljivim odnosom o prvih tekmecih Slovenije dejal Šved srbskih korenin.

Čeprav je Nizozemska na papirju slabši nasprotnik, se v slovenskem taboru zavedajo, da gre kljub temu za kakovostno ekipo. Slovenija se je z nizozemsko vrsto na vseh treh dozdajšnjih tekmah pomerila v letu 2019. V aprilu se je z njo prav tako merila v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu in bila obakrat boljša. Na prvi tekmi, ki je bila prav tako v Almereju, so bili Slovenci boljši le za gol (27:26), na povratni tekmi v Celju pa zmagali s 30:23. Nizozemska je bila nato tekmica še na pripravljalni tekmi konec oktobra v Ormožu, ko sta se ekipi razšli z neodločenim izidom (29:29). "Upam, da ne bo kakšnih pozitivnih testov. Dati moramo vse od sebe, bo pa to pokazalo, kaj moramo popraviti, kaj moramo izboljšati za SP," je pred tekmo prepričan Darko Cingesar.

Darko Cingesar z nestrpnostjo pričakuje obračun z Nizozemsko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Podobno razmišlja tudi Borut Mačkovšek. "Akcija v začetku novembra je prišla prav, čeprav so bile tekme nato odpovedane. Tu v Laškem smo se osredotočili na svojo igro. Delamo dobro, ne bo pa lahka tekma. Imajo kakovostno ekipo, a mi imamo samo en cilj, da osvojimo ti dve točki. To bo za nas prva tekma po dolgem času, vemo, da bo zanesljivo težka. Želje in motivacije je ogromno in verjamem, da nam bo uspelo," je svoje misli še sklenil Mačkovšek.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2022: 3. krog: Sreda, 6. januar, Almere, Nizozemska:

18.15 Nizozemska - Slovenija 4. krog: Nedelja, 10. januar, Celje, dvorana Zlatorog (brez gledalcev)

20.00 Slovenija - Nizozemska

