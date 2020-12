Stopil na vrh Evrope, zdaj si želi s Slovenijo pokoriti še svet #intervju

Miha Zarabec je v torek prvič stopil na vrh rokometne Evrope. 177 centimetrov visoki slovenski reprezentant je s Kielom, za katerega igra od leta 2017, poskrbel za veliko presenečenje, ko je najprej v polfinalu po drami in podaljšku odpravil madžarski Veszprem z Blažem Blagotinškom in Gašperjem Margučem, v finalu pa na kolena spravil še velikega favorita, Barcelono z Juretom Dolencem in Blažem Jancem. Zarabec je v finalu poskrbel za prvi zadetek na srečanju in na poti nemškega velikana do izjemnega uspeha odigral vidno vlogo.

Miha Zarabec je s Kielom osvojil Evropo. Foto: Gulliver/Getty Images

Za slovenskim rokometašem je tako odlična sezona, saj je s Kielom v sezoni 2019/20 osvojil dvojno krono. Že konec aprila je Kiel namreč po predčasno končani sezoni osvojil naslov nemškega prvaka. Rokometnemu velikanu s severa Nemčije je to uspelo prvič po petih letih, Zarabec pa je tako v eni sezoni prvič postal tako nemški kot evropski klubski prvak. A slovenski rokometaš se zdaj noče ustaviti. Po koncu zaključnega turnirja že pogleduje proti prihajajočemu svetovnemu prvenstvu, kjer bo Slovenija med glavnimi favoriti za odličja.

Miha, najprej vse čestitke ob osvojitvi lige prvakov. Ste že dojeli, kaj vam je uspelo?

Počasi vse prihaja za mano. Šele zdaj, ko sem doma, sem začel podoživljati vse skupaj. Vseeno ni enako, ker ni bilo navijačev. Drugače je, če tak dosežek s tabo proslavi še 20 tisoč ljudi v dvorani. Vse skupaj je nekoliko drugače, a kljub temu je naš uspeh izjemen.

Kiela pred zaključnim turnirjem ni nihče postavljal v vlogo favorita. Foto: Žiga Zupan/Sportida Na zaključnem turnirju nekako niste imeli vloge glavnega favorita. Je bila to za vas dodatna motivacija?

Pred tem zaključnim turnirjem nas je večina pričakovala v drugačni luči oziroma so od nas pričakovali manj. Že pred samim turnirjem je bil to za nas dodaten motiv za izjemno igro. Že ko smo prišli na prvo tekmo v Kölnu, ni za nas obstajalo nič drugega kot zmaga. Nobena od preostalih treh ekip na tem turnirju ni navajena igrati dveh tekem zapored v dveh dneh. V bundesligi je to stalna praksa, kar je bila dodatna prednost za nas. Vedeli smo, kaj nam to prinaša, bili smo spočiti. Odigrali smo tako, kot se spodobi. Bili smo suvereni od prve do zadnje minute in na koncu zasluženo slavili.

Slovenci, ki so osvojili ligo prvakov:



Celje Pivovarna Laško v sezoni 2003/04:

Gregor Lorger, Renato Vugrinec, Jure Natek, Uroš Zorman, Miladin Kozlina, Nenad Bilbija, Matjaž Brumen, Dino Bajram, Marko Oštir, Miha Gorenšek, Klemen Štruc, Urban Stopar, Saša Mikanovič, Aljoša Rezar Uroš Zorman (Celje 2003/04, Ciudad Real 2007/08, Ciudad Real 2008/09, Kielce 2015/16)

Iztok Puc (Zagreb 1991/92 in 1992/93)

Rolando Pušnik (Zagreb 1991/92 in 1992/93)

Tettey Banfro (Zagreb 1991/92 in 1992/93)

Ales Pajovič (Ciudad Real 2005/06, Ciudad Real 2007/08)

Vid Kavtičnik (Kiel 2006/07, Montpellier 2017/2018)

Luka Žvižej (Barcelona 2004/05)

Staš Skube (Vardar 2018/19)

Miha Zarabec (Kiel 2019/2020)

Če se najprej dotakneva polfinala. Izjemno napeta tekma z Veszpremom, ogromno preobratov, nihanj v igri. Na koncu je odločil šele podaljšek. Kako je bilo vse skupaj videti na igrišču?

Uf (smeh, op. p.). Ta polfinalna tekma je bila res neverjetna. Še sam je ne znam opisati. Prepričan sem, da je bilo srečanje za gledalce izjemno, vodili smo že za sedem golov, pa je potem njim uspel preobrat in so povedli za štiri. Spet smo se vrnili, imeli napad za zmago, pa se je na koncu končalo s podaljškom.

Mislim, da je bila to res tekma, vredna zaključnega turnirja. Kljub temu verjamem, da bi, če bi šlo za tekmo med rednim delom sezone, že prej obrnili stvari v svojo smer. Zgodilo se je, kar se je, padli smo v igri. V vsej zgodovini zaključnih turnirjev se je zgodilo že marsikaj, zgodili so se številni preobrati in verjeli smo, da se lahko znova vrnemo v igro. Potem smo ujeli nekaj odbitih žog, dosegli nekaj lahkih zadetkov in obrnilo se je v našo smer. Odločila je naša velika želja.

V polfinalu je proti Veszpremu dosegel tri zadetke. Foto: Guliverimage/Getty Images

Potem pa finale. Vsi vemo, kaj pomeni Barcelona v svetovnem merilu in koliko časa je bila neporažena. Kje ste vi videli ključ do uspeha?

Takoj po koncu polfinala smo bili v glavah že prepričani, da bo finale naša tekma. Navajeni smo hudega ritma igranja tekem, na drugi strani pa je ritem Barcelone nekoliko drugačen. Vedeli smo, da nas lahko premagajo, če bi igrali na več dobljenih tekem, tu pa gre za le eno srečanje, ki odloči o zmagovalcu. Naša glavna naloga je bila zaustaviti Arona Palmarssona in Luko Cindrića, kar nam je tudi uspelo. Na igrišču smo čutili posebno moč, to je res težko opisati. Potem nam je vse steklo po načrtu, vse malenkosti, tudi naš vratar je svoje delo opravil izjemno. Res je bilo vrhunsko igrati, verjeli smo, da moramo zmagati. Vedeli smo, da Barcelona, čeprav je tako suverena, ne more odigrati vsake tekme na najvišji ravni. Na to karto smo tudi igrali in na koncu se nam je vse izšlo.

Kakšno je bilo sicer vzdušje v Kölnu? Šlo je pravzaprav za zaključni turnir prejšnje sezone, torej za turnir znotraj rednega Zarabec je s Kielom osvojil dvojno krono. Foto: Guliverimage/Getty Images dela letošnje lige prvakov.

To nam ni predstavljalo nekih težav, tudi če bi prejšnja sezona potekala brez sprememb, bi v tem času odigrali še nekaj krogov v bundesligi. Ni bilo težko, vse skupaj se je izšlo. Vračamo se domov, zdaj sem že povsem osredotočen na slovensko izbrano vrsto.

Časa za počitek praktično ne bo. Takoj po novem letu vas čaka začetek priprav s slovensko izbrano vrsto, nato pa dve kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo in nastop na svetovnem prvenstvu.

Trenutno sem v glavi kar razpet. Želel bi si nekaj dni počitka, da vse skupaj pride za mano, po drugi strani pa vidim razpored priprav in svetovnega prvenstva, česar se neizmerno veselim. Vem, kaj je naš cilj. Zavedam se, česa smo sposobni, in ne glede na vse igramo za Slovenijo. Obleči slovenski dres je zame vedno ogromna čast, ki se je že neizmerno veselim. V glavi imam samo to, da gremo tja po medaljo.

Zdaj je že povsem osredotočen na delo s slovensko izbrano vrsto. Foto: Reuters V reprezentanci se boste znova srečali tudi z nekaterimi reprezentanti, ki so bili vaši nasprotniki na zaključnem turnirju. Malo za šalo, si jih boste kaj privoščili?

Joj, ne vem (smeh, op. p.). Verjamem, da se mi bo, če se bom preveč šalil, kaj kmalu vse skupaj maščevalo. Rad bi se pošalil, pa vem, kako je biti na nasprotni strani. Šalo na stran, za to preprosto ni časa, zdaj gledam samo naprej. Čez slab teden nas čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo, nato pa že svetovno prvenstvo. Čaka nas skupna misija na svetovnem prvenstvu in vemo, kaj je naš cilj. Zavedamo se odgovornosti in tega, česa smo sposobni.

