Kiel po drami do finala z Barcelono

Rokometaši iz Barcelone in Kiela so letošnji finalisti zaključnega turnirja lige prvakov za sezono 2019/20. Španska zasedba je na današnji prvi polfinalni tekmi v Kölnu premagala francoski PSG s 37:32 (18:14), nemška pa je bila na drugem polfinalnem dvoboju po podaljšku boljša od madžarskega Veszprema s 36:35 (29:29, 18:13).

Rokometaši iz Barcelone in Kiela so letošnji finalisti zaključnega turnirja lige prvakov. Španska zasedba bo na torkovi finalni tekmi v Lanxess-Areni, ki se bo pričela ob 20.30, naskakovala jubilejno deseto zmago v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini, nemška pa svojo četrto.

Janc petimi zadetki pomagal do zmage

Katalonski rokometaši so na letošnji zaključni turnir prišli kot prvi favoriti, svojo prvo nalogo v Kölnu pa so opravili po pričakovanjih in bodo v torek naskakovali jubilejno deseto zmago v ligi prvakov. Barve španske ekipe sta na današnji tekmi zastopala tudi slovenska reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc, medtem ko je Jure Dolenec polfinalni obračun spremljal na tribuni prazne Lanxess-Arene.

Parižani so v odsotnosti poškodovanega prvega zvezdnika Nikole Karabatića ter Nizozemca Luca Steinsa in Danca Tofta Hansna, ki sta manjkala zaradi okužbe z novim koronavirusom, v začetku tekme zasenčili tekmece iz Barcelone. Po njihovem vodstvu s 7:4 v deveti minuti so se na igrišču razleteli Katalonci in v 18. minuti povedli z 11:10, najvišjo prednost v prvi polovice tekme pa so si priigrali v 26. minuti (17:12). Barcelona je imela v drugem polčasu popoln nadzor nad PSG, ki se je nekajkrat približal na tri gole zaostanka, bližje pa ni mogel.

Pri Barceloni je bil najbolj učinkovit Francoz Dika Mem, ki je dosegel osem golov, pri PSG pa njegov rojak Dylan Nahi z devetimi zadetki. Janc je k zmagi prispeval pet zadetkov, Makuc se ni vpisal med strelce.

Kiel do finala po podaljšku

Drugi današnji polfinalni obračun med rokometnima velikanoma iz Kiela in Veszprema je bil veliko bolj izenačen od prvega dvoboja med Barcelono in PSG. Po prvem polčasu je kazalo na zanesljivo zmago nemške ekipe, ki je v 26. minuti vodila s 17:10. Ekipa slovenskega organizatorja igre Mihe Zarabca, ki je v prvem polčasu delovala zastrašujoče, je v drugi polovici tekme povsem popustila.

Rokometaši Kiela so ob polčasu visoko vodili, nato pa do finalne vstopnice prišli šele po drami v podaljšku. Foto: Guliverimage

Veszprem, kjer že vrsto let igrata slovenska reprezentanta Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč, je v drugem polčasu nevtraliziral visok primanjkljaj. Po odlični igri so naši vzhodni sosedi v 46. minuti izenačili na 24:24, pet minut kasneje pa povedli z 28:24. Na športnem področju pregovorno nepopustljivi Nemci se niso predali, po minuti odmora Filipa Jiche so v naslednjih treh minutah naredili delni izid 5:0 in znova povedli z 29:28, v dramatični končnici rednega dela pa ni bilo zmagovalca.

V desetminutnem podaljšku so odločali detajli, malenkostno boljši pa so bili rokometaši iz Kiela. V nemški ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Hendrik Pekeler z osmimi, v madžarski pa Marguč in Vuko Borozan, ki sta dosegla po sedem zadetkov.

Pol milijona evrov

Končni zmagovalec bo prejel ček v višini 500.000 evrov, osmoljenec finalnega obračuna pa 250.000 evrov. Zmagovalec malega finala med PSG in Veszpremom bo prejel 150.000, poraženec pa 100.000 evrov.

V sezoni 2018/19 so se naslova prvakov veselili rokometaši Vardarja, ti so v finalu ugnali Veszprem.