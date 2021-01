Koronavirus Slovencem že povzroča sive lase

Slovenska rokometna reprezentanca je v Laškem vstopila v začetek priprav na izjemno naporen in zanimiv januar. A četa Ljubomirja Vranješa je prvi trening opravila v okrnjeni zasedbi. Glavni razlog za to so bile potrjene okužbe na novi koronavirus.

Slovenski rokometaši so v mehurčku v Laškem začeli s pripravami na pester tekmovalni januar. Slovence najprej čakata kvalifikacijski tekmi z Nizozemsko (prva že v sredo) za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem leta 2022, nato pa bodo Slovenci med 13. in 31. januarjem nastopili še na svetovnem prvenstvu v Egiptu.

Danes so rokometaši že opravili s prvim treningom, na katerem so manjkali pomočnik trenerja Uroš Zorman, Tilen Kodrin in Urh Kastelic, ki so bili vsi pozitivni na testu na koronavirus, dva izmed teh sta bila pozitivna že pred reprezentančnim zborom, vsi trije pa so zdaj v karanteni. Kot je pojasnil vodja reprezentance Uroš Mohorič, se bodo vsi trije reprezentanci lahko znova pridružili, ko bo njihov test negativen. V zasedbi trenutno manjka tudi Miha Zarabec, ki ima nekaj manjših težav s poškodbo kolena, ki jo je staknil na zaključnem turnirju četverice lige prvakov, kjer je s Kielom postal evropski prvak. Zaradi osebnih zadev bo tokratno reprezentančno akcijo izpustil rokometaš Veszprema Gašper Marguč.

Med okuženimi je tudi pomočnik trenerja Uroš Zorman. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Žal smo prvi trening opravili v okrnjeni zasedbi, a takšna je realnost. Zdaj se povsem koncentriramo na obračuna z Nizozemsko, delamo na naši taktiki. Fantje so fizično odlično pripravljeni. Časa za pripravo ni veliko, a tako je. Zelo pomembna bo igra v obrambi. Upam, da se nam bodo kmalu lahko pridružili vsi igralci, zaenkrat o menjavah še nisem razmišljal," je na prvi novinarski konferenci ob prihodu v Slovenijo povedal selektor Ljubomir Vranješ.

Jure Dolenec se veseli prihajajočih tekem. Foto: Reuters

Kapetanski trak bo tako kot na januarskem evropskem prvenstvu tudi tokrat nosil Jure Dolenec. "Lahko bi rekel, da gremo po medaljo, a je za to še prezgodaj. Naša naloga zdaj je, da se čimbolj pripravimo, da damo na vsakem treningu vse od sebe, da sestavimo našo igro. Šele nato bomo videli, kaj bo to pomenilo v primerjavi z drugimi reprezentancami. Si pa vsekakor želim, da nadaljujemo to, kar smo začeli pred enim letom na Švedskem in da naredimo korak naprej," je dejal Dolenec, ki je z Barcelono konec preteklega leta izgubil v finalu lige prvakov.

"Sigurno se ni lahko pobrati pa takem porazu, a vesel sem, da imam zdaj postavljene že nove cilje in da sem povsem osredotočen na delo z reprezentanco. Hitro sem preklopil glavo na neko drugo stvar. Nič ni lepšega kot igrati za svojo državo, zato sem zdaj povsem osredotočen na to, kako pomagati svoji reprezentanci," je bil jasen Dolenec.

Dragan Gajić z nestrpnostjo pričakuje prve tekme ob povratku v slovensko izbrano vrsto. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Po odpadlih novembrskih tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo na vrnitev v slovenskem dresu še vedno čaka krilni igralec Dragan Gajić. "Novembra je na žalost situacija izpadla tako, kot je. Žal nismo igrali nobene tekme, zato zdaj že res komaj čakam, da oblečem reprezentančni dres. Motivacije mi sigurno ne manjka. Ne samo meni, ampak celotni ekipi. Individualno imamo eno najmočnejših reprezentanc v zgodovini, zdaj pa bo to potrebno pretvoriti še v ekipo," je bil jasen Gajić.

Slovenija se bo po kvalifikacijskih tekmah z Nizozemsko v Egipt podala v torek, 12. januarja.

