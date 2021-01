Po dolgotrajnem čakanju le prebili led: Ni bilo enostavno #video

Slovenski rokometaši so uspešno prestali krstni nastop v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu leta 2022, ki ga bosta gostili Slovaška in Madžarska. Že v novembru bi se morali srečati s Turčijo in Poljsko, a sta bili tekmi zaradi okužb s koronavirusom odpovedani. Pred tem so v športno osiromašenem letu 2020 ostali tudi brez nastopa v kvalifikacijah za olimpijske igre, zadnjo tekmo pa so tako odigrali 25. januarja lani, ko je bila na evropskem prvenstvu na tekmi za tretje mesto boljša Norveška.

Slovenci so zadnjo tekmo odigrali lanskega januarja, ko so izgubili z Norveško. Foto: Reuters

Da Slovenci skupaj niso igrali že skoraj 365 dni, je bilo opaziti v prvem polčasu tekme z Nizozemsko, v katerem varovanci Ljubomirja Vranješa nikakor niso ujeli pravega ritma igre. Slovenci so v prvem polčasu zagrešili preveč napak, domači rokometaši pa so v prvih tridesetih minutah vodili tudi z do štirimi golimi naskoka.

Drugi polčas, drug obraz

Ljubomir Vranješ je pričakoval težko tekmo. Foto: Reuters Toda v drugem delu je v slovenski igri zasijala nova energija. Da bo drugih trideset slovenskih, je nakazal že začetek drugega polčasa, ki ga je Slovenija odprla z nizom 6:0, v nadaljevanju pa je z razigrano igro rešetala mrežo Nizozemcev. Na koncu so Vranješevi izbranci slavili s 34:23 in s pomembnima točkama zakorakali proti nadaljevanju pestrega januarja.

"Takšno tekmo smo pričakovali. Vedeli smo, da ima Nizozemska kakovostno ekipo, mi pa nismo skupaj igrali že od januarja. Imeli smo nekaj svetlih trenutkov v obrambi in napadu, a to ni bilo to. Ob polčasu smo imeli priložnost, da smo se pogovorili, opravili smo nekaj menjav, igra pa je končno stekla. Do nedelje moramo popraviti še veliko stvari. Ko smo igrali tako, kot smo se dogovorili, je igra tekla," je po tekmi svoja opažanja strnil slovenski selektor Vranješ.

Dolenec držal ladjo nad gladino

V slovenski vrsti je v prvem polčasu stik z nasprotnikom vzdrževal predvsem Jure Dolenec, ki je dosegel prve štiri od petih zadetkov Slovenije. "Vedeli smo, da to ne bo lahka tekma, nekaj izkušenj pa smo z njimi imeli že v preteklosti. Ni bilo preprosto po toliko časa znova zaigrati skupaj. To se je videlo tudi na začetku, ko se nam stvari v prvem polčasu niso poklopile ne v obrambi ne v napadu. Mislim, da je bilo že v drugem polčasu precej bolje in da smo pokazali, da imamo ogromen potencial, zdaj pa je treba še na nedeljski tekmi pokazati, da lahko igro iz današnjega drugega polčasa pokažemo skozi celoten obračun," je prepričan slovenski kapetan, ki je bil s sedmimi zadetki skupaj z Blažem Jancem prvi strelec.

Jure Dolenec je bil s sedmimi zadetki poleg Janca prvi strelec Slovenije. Foto: Reuters

S tremi zadetki se je izkazal tudi Dean Bombač. "Moramo vedeti, da že skoraj leto nismo igrali skupne tekme, nekateri igralci smo bili pred to tekmo dva tedna brez pravih treningov, tako da je bil ta začetek zame povsem normalen. V drugem polčasu smo se razigrali, Ferlin je odlično branil in na koncu smo zasluženo visoko slavili," je po srečanju povedal Bombač.

Slovenijo po uspešno prebitem ledu v nedeljo v celjskem Zlatorogu čaka še druga tekma z Nizozemci, ta obračun bo tudi zadnji pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki se bo zgodilo med 13. in 31. januarjem v Egiptu.

