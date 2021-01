Vesela novica za slovenske rokometaše

Slovenska rokometna reprezentanca je dva dni pred povratno tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo proti Nizozemski dobila okrepitev. Kot so sporočili z Rokometne zveze Slovenije, je Tilen Kodrin uspešno prebolel novi koronavirus in se v mehurčku v hotelu Thermana Laško priključil pripravam izbrane vrste.

Član aktualnega slovenskega prvaka iz Celja je bil na novi koronavirus pozitiven že pred novim letom, ko je Rokometna zveza Slovenije za člane reprezentance, ki so se tedaj nahajali v Sloveniji, organizirala preventivno testiranje. V tem času se je 26-letni levokrilni igralec uspešno spopadel z značilnimi simptomi, nazadnje pa prestal tudi testiranje.

"Zadnji dnevi, ko sem čakal na negativen rezultat testa, so bili kar naporni. Vesel sem, da sem se lahko pridružil reprezentanci ter da mi po prvih občutkih okužba ni pobrala preveč moči in energije. Izredno se veselim naslednjih treningov in tekem," je dejal Kodrin.

Danes so sicer reprezentanti poleg treninga dopoldne opravili nekaj fotografiranj za sponzorje Rokometne zveze Slovenije. Po kosilu so se odpravili v Celje, kjer so v tamkajšnjem zdravstvenem domu opravili različne preiskave, ki so poleg negativnega testa na koronavirus potrebne za nastop na svetovnem prvenstvu v Egiptu. Popoldne je sledil še ekipni trening, na katerem je sodeloval tudi Kodrin.

Moška članska reprezentanca je preteklo sredo uspešno zakorakala v kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2022, potem ko je v Almereju z drugim polčasom Nizozemsko ugnala s 34:23. V nedeljo z istim tekmecem sledi povratna tekma, v torek pa se bo izbrana vrsta odpravila v Egipt, kjer jo med 13. in 31. januarjem čaka nastop na svetovnem prvenstvu.

