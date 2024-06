Paulo Pereira je s Portugalsko leta 2020 zasedel šesto mesto na evropskem prvenstvu, leta 2021 pa je z njimi dosegel deveto mesto na olimpijskih igrah v Tokiju, kamor so se uvrstili kot prva reprezentanca poleg nogometne v zgodovini Portugalske. Prihod v Celje bo velik izziv v njegovi karieri. V ekipo želi vrniti zmagovalni duh, nanjo prenesti svojo energijo in izkušnje, s trdim delom in potrpežljivostjo zgraditi stabilno delovno okolje za doseganje odličnih rezultatov.

"Delo v Celju je za vsakega trenerja vir ponosa in tudi jaz nisem izjema. Vem, da bom delal v rokometni deželi z inteligentnimi in pozornimi ljudmi, v zgodovinsko pomembnem klubu v Evropi, ki ima sposobnost ustvarjati rokometaše izjemne kakovosti. Prav tako vem, da si vodstvo želi vrniti klub tja, kjer je bil v preteklosti. To bo dolga pot, ki bo zahtevala sledenje že vzpostavljenim smernicam in strategiji, katere del bom z velikim ponosom in občutkom odgovornosti. To bo mlada ekipa z veliko ambicijami, ki ji bomo morali pomagati rasti. Računamo na vse brez izjeme, še posebej na navijače, da dosežemo svoje cilje," je ob sklenitvi sodelovanja dejal Pereira.

Gregor Planteu Foto: Slavko Kolar

Ob podpisu sodelovanja je svoje vtise podal tudi Gregor Planteu, predsednik RK Celje Pivovarna Laško. "Prešli smo v tretjo fazo, fazo rasti, razvoja in napredka. Na podlagi tega je bilo pri izboru trenerja prvo vodilo, da najdemo prvokategornika z dokazanimi mednarodnimi izkušnjami in bogatim življenjepisom, ki bo delal z našimi mladimi fanti in uspešno gradil dolgoročno zgodbo. Zato smo izbrali Paula Pereiro, ki je zelo znano rokometno ime, Portugalsko je postavil na rokometni zemljevid v zadnjem desetletju in z njo dosega odlične rezultate. Prepričali so nas njegova energija, njegove izkušnje, njegove simpatije do Celja in njegovo razumevanje klubske strategije. Zaveda se, v kakšno rokometno okolje prihaja in v kakšni fazi razvoja smo."

"Verjamem, da se bomo vsi skupaj lahko veliko naučili drug od drugega, pomembno pa je predvsem, da vse znanje prenese na naše igralce in trenerje mlajših selekcij. Njegovo delovanje bo tesno povezano tudi z njimi, saj se vsi skupaj zavedamo pomembnosti razvoja mladinskega pogona, od koder črpamo največ igralcev. Trener in vsi drugi deležniki morajo biti usklajeni z vizijo in cilji kluba ter verjeti v našo pot. Ključno za doseganje dolgoročnih ciljev bo konstruktivno delovanje skozi vertikalo vseh selekcij s ciljem, da se v člansko ekipo vključuje čim več doma vzgojenih igralcev. Pomembno je tudi, da po zaključeni finančni stabilizaciji večji del ekipe skupaj ostane več let, da se vzpostavita uigranost in timski duh. Gospod Pereira je ta izziv razumel in sprejel. Zagotovo bomo z njegovim imenom oziroma izborom odprli kakšen trg več za prihod mladih, talentiranih igralcev v Celje. V izboru za trenerja smo imeli zelo dobre kandidate, verjamem pa, da smo izbrali najboljšega. Vse skupaj nas čaka veliko dela, da s trdim in preudarnim delom Celje vrnemo na slovenski rokometni vrh," je sklenil predsednik celjskega kluba.

