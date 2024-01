V Berlin, na enega od prizorišč evropskega prvenstva v rokometu za moške, je pripotovalo več kot pet tisoč navijačev s Ferskih otokov, kar je kar deset odstotkov populacije tega otočja v Severnem Atlantskem oceanu, in odličen pokazatelj tega, koliko jim krstni nastop na velikih tekmovanjih pomeni.

Against all odds#FaroeIslands (population 55.000) has beaten many giants on the path to our first-ever European Handball Championships. The #EHFEURO2024 is in Berlin. Over 5K or 10% of our population has gone to #Berlin to support the team



