Hrvati pred poslastico razmišljajo o maščevanju

Slovenski rokometaši imajo dan po težko prigarani zmagi nad Ferskimi otoki na evropskem prvenstvu v Nemčiji danes prost dan. Bodo pa zato na delu reprezentance v skupinah B in C. Še posebej pod drobnogledom bo večerna poslastica med Španijo in Hrvaško, zanimiv obračun se obeta tudi med Islandijo in Srbijo ter Madžarsko in Črno goro.

Španija in Hrvaška sta se nazadnje na velikih tekmovanjih pomerili v finalu evropskega prvenstva leta 2020, ko se je zmage z 22:20 na koncu veselila Španija. "Upam, da se jim bomo oddolžili in maščevali za ta poraz. Lahko rečem, da smo smo se dobro pripravili, v ekipi imamo dobro vzdušje, in upam, da bo tako tudi na igrišču. Upam, da bomo s pomočjo navijačev dobro začeli prvenstvo," je pred srečanjem povedal hrvaški kapetan Domagoj Duvnjak.

Jordi Ribera Foto: Reuters

Španci na letošnjem prvenstvu upajo na še peto zaporedno uvrstitev v polfinale evropskih prvenstev in dosežek, ki do zdaj ni uspel še nikomur. "Hrvaška je ekipa, ki ima veliko talenta v napadu in ki v obrambi uporablja različne oblike branjenja, predvsem pa je to ekipa, ki, ko preide v vodstvo, tega zelo težko izpusti iz rok. "A verjamem v naše fante, smo ekipa, ki zna brati igro in se odlično prilagajati okoliščinam vsake tekme, kar pomeni, da se lahko nekateri igralci izkažejo en dan, drugi pa naslednji. Poleg tega gre za skupino, v kateri vsak sodeluje in ima svojo vlogo, kar nam omogoča fizično in psihično vzdržljivost skozi turnir," je pred srečanjem dejal strateg Španije Jordi Ribera.

Slovence naslednja tekma čaka v soboto, ko se bodo ob 18. uri v Berlinu pomerili s Poljsko.

Napredovanje v drugi del, ki bo za skupine D, E in F v Hamburgu, za A, B ter C pa v Kölnu, si bosta priigrali dve najboljši reprezentanci iz vsake od šestih skupin.

EP v rokometu 2024, 3. dan

Petek, 12. januar:

Lestvice:

Preberite še: