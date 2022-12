"Do slovenske reprezentance ne gojim nobenih zamer. Slovenci so želeli, da še naprej nosim njihov dres, a po stiku z vodstvom hrvaške reprezentance in njegovo željo, da prestopim k njej, sem se odločil za Hrvate. Moji starši in brat živijo na Hrvaškem," je dejal 30-letni Velenjčan, desno krilo madžarskega Szegeda.

Šoštarić je za Slovenijo zbral 36 nastopov in 69 zadetkov, ob Blažu Jancu in Gašperju Marguču je imel na svojem položaju vedno veliko konkurenco. Je pa vprašanje, ali bo lahko za Hrvate že zaigral na bližnjem svetovnem prvenstvu.

Po pravilih lahko za novo reprezentanco zaigra po treh letih od zadnjega nastopa za prejšnjo ekipo, kar pomeni, da bo imel pravico nastopa v kockastem, dresu šele 25. januarja, prvenstvo na Poljskem in Švedskem pa se začne 11. januarja. Hrvati računajo, da bo Mednarodna rokometna zveza (IHF) ugodila njihovi prošnji in da bo lahko zaigral že prej.