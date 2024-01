Slovenci so se pošteno namučili za prvo zmago, a led je prebit #video

Slovenska moška rokometna reprezentanca je 16. evropsko prvenstvo, ki bo do 28. januarja potekalo v Nemčiji, odprla z zmago. A se je morala proti trdoživim debitantom na prvenstvih stare celine s Ferskih otokov močno potruditi. Na trdi tekmi v Berlinu in izenačenem prvem polčasu (13:13) so varovanci selektorja Uroša Zormana zmagali z 32:29.

Slovenija, ki na prvenstvih stare celine nastopa štirinajstič, se je za začetek v skupini D pomerila z debitanti s Ferskih otokov. V slovenski vrsti so se dobro zavedali zahtevnega testa proti motiviranim tekmecem, a so Ferci vendarle nekoliko presenetili s kakovostjo in tekmo na krilih številnih svojih glasnih navijačev odprli odlično.

Selektor Uroš Zorman po tekmi:

Povedli so s 4:2, Slovenci so šele v 13. minuti tekme prišli do prvega vodstva (6:5), pa kmalu do najvišje prednosti dveh golov (8:6), a so se hitri severnjaki vrnili v igro, izenačili na 8:8, pa nato 9:9, povedli z 11:10, 12:11 in 13:12, a jih je Zormanova četa pred odmorom ujela (13:13).

Tudi drugi polčas so Slovenci začeli v krču, Ferci so povedli s 14:13, pa ob dveh izključitvah v naši reprezentanci celo s 17:15, nato pa so varovanci Uroša Zormana začeli vzpostavljati ravnotežje na igrišču. Fercem so vidno pohajale moči, naši rokometaši so jih ujeli pri 17:17, nato pa počasi začeli delati razliko. V 51. minuti je bilo 29:23 za Slovence, a je nato spet padla zbranost, Ferci so se približali na –2 (29:27), do konca pa zadržali prednost in se veselili zmage z 32:29.

Najboljši strelec pri Slovencih je bil z osmimi goli Aleks Vlah, sedem jih je dosegel Miha Zarabec. Pri Fercih sta devet golov dosegla Elias a Skipagoetu in Hakun av Teigum.

Aleks Vlah:

Na drugi tekmi skupine D se bosta ob 20.30, prav tako v dvorani Mercedes-Benz v Berlinu, pomerili reprezentanci Norveške in Poljske. Slovenci bodo v prvem skupinskem delu tekmovanja v soboto igrali proti Poljski (18.00), dva dni kasneje pa še proti Norveški (20.45), favoritu skupine D.

Miha Zarabec:

Napredovanje v drugi del, ki bo za skupine D, E in F v Hamburgu, za A, B in C pa v Kölnu, si bosta priigrali po dve najboljši reprezentanci iz vsake od šestih skupin.

EP v rokometu 2024, 2. dan

Četrtek, 11. januar:

Lestvice:

