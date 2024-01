Primorec, ki se ne sme pritoževati

Potem ko so slovensko izbrano vrsto pred odhodom na njeno 14. evropsko prvenstvo pošteno oklestile težave s poškodbami, je postalo jasno, da bo še toliko več odgovornosti na plečih igralcev, ki so danes odpotovali na prizorišče velikega tekmovanja. Med njimi je tudi 26-letni član Aalborga Aleks Vlah, ki je bil na lanskem svetovnem prvenstvu, na katerem je Slovenija odigrala šest tekem in osvojila deseto mesto, na koncu s 46 zadetki prvi strelec Slovenije.

Od 191 centimetrov visokega reprezentanta, ki je poleti barve Celja Pivovarne Laško zamenjal za barve danskega Aalborga, se ogromno pričakuje tudi letos. "Uživam v tem, da sta na meni pritisk in odgovornost, da vlečem celo ekipo. S tem nimam težav in verjamem, da bo celotna ekipa na pravi ravni. Napetost narašča, gotovo se pojavlja nek pozitiven pritisk, a pomembno je, da ostane pozitiven. Na prvenstvo moramo iti sproščeni, pokazati čim boljšo igro, dvigniti pripravljenost. Kot smo že večkrat ponovili, bomo šli iz tekme v tekmo, a v glavah morajo biti cilji najvišji," je pred odhodom v Berlin dejal Vlah, ki se je leta 2022 v dresu slovenske izbrane vrste in Celja izstrelil med najboljše evropske rokometaše.

V tej sezoni nosi dres zvezdniškega Aalborga, v ligi prvakov je pri 32 zadetkih to sezono. Foto: Guliverimage

Poškodba že v preteklosti

V zadnjem času je sicer imel kar nekaj težav s poškodbami. Zaradi te je izpustil tudi novembrski enotedenski cikel priprav slovenske izbrane vrste, pred novim letom pa ga je pestila poškodba kolena, ki pa je zdaj za Vlaha že preteklost. "Pred novim letom nisem treniral dva tedna, že tisti zadnji teden v Aalborgu. Nekaj bolečin je bilo po tekmi s Črno goro prisotnih, a je bilo kasneje vse v redu in verjamem, da bo tudi v Nemčiji tako. Po novem letu sem opravil vse treninge in za zdaj gre vse po načrtu," je zadovoljen Vlah, ki ne beži od odgovornosti, ki ga čaka v Nemčiji.

"Gotovo nas čaka naporen turnir. Če lahko igram, potem se ne smem pritoževati, tudi če sem v bolečinah. Tarnal bi lahko, če ne bi mogel igrati. Vemo, da je naša zunanja linija šibkejša in krajša kot sicer, a tako pač je, upamo na dolg turnir. Verjamem, da bosta adrenalin in motivacija naredila svoje, da bomo najboljši takrat, ko bo to najbolj potrebno. Ne smemo iskati izgovorov, težave imajo vse reprezentance," je bil jasen 26-letni rokometaš.

Tudi letos bo pomemben člen v izbrani vrsti. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pomembna bo že prva tekma

Slovenija bo v dvorani Mercedes-Benz najprej igrala proti Ferskim otokom, in sicer v četrtek ob 18. uri. Po prvi tekmi Zormanove varovance v soboto čakajo Poljaki (18.00), v ponedeljek ob 20.30 pa za konec prvega dela še Norveška. "Na papirju smo mogoče oslabljeni, a zaradi tega se naši apetiti niso nič zmanjšali. Če bomo šli tja z mentaliteto, da nam ne bo uspelo, potem nam gotovo ne bo. Najprej se moramo osredotočiti na ta preboj v drugi krog in verjamem, da bomo iz tekme v tekmo boljši. Zahtevna bo že ta prva ovira, Ferski otoki so za mnoge neznanka, a mi vemo, česa so sposobni. Morali bomo najti recept tudi brez fantov, ki jih ni zaradi poškodb. Že prva tekma bo težka, sploh ker bodo oni prišli na turnir sproščeni, brez vsakega pritiska in s svojimi navijači. Igrajo hitro in imajo nekaj igralcev, ki igrajo po dobrih klubih. Vsi se zavedamo, da so dobra ekipa, a v poštev pride le zmaga," je o prvih tekmecih Slovenije dejal Vlah.

V Berlinu si želi pomoči slovenskih navijačev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenci so v pripravah na turnir stare celine odigrali tri tekme, proti Avstriji in Črni gori so bili uspešni, v soboto pa je bila v Poreču boljša Hrvaška. "S prve tekme s Črno goro lahko črpamo veliko pozitivnih stvari tako obrambno kot napadalno, z druge pa je bilo teh pozitivnih vidikov veliko manj. Iz obeh tekem bomo potegnili najboljše, skušali popraviti napake in vse skupaj še nadgraditi. Sploh pred tekmo s Hrvaško nas je dodatno pretresla poškodba Roka Ovnička, takšne stvari je težko odmisliti. V Nemčiji bomo igrali tudi za Roka in preostale poškodovane, ki so ostali v domovini," je bil še jasen Primorec, ki si v Nemčiji želi tudi bučne podpore s tribun. "V reprezentanci je res dobro vzdušje, to se nadaljuje in stopnjuje še iz prejšnjega prvenstva. V Nemčiji pričakujemo polne dvorane in tudi naše navijače. Upam, da bomo imeli čim bolj številčno podporo. Vem, da bodo z nami že družine, kar pomeni veliko motivacijo. Vsakomur, ki nas bo prišel podpret, bomo zelo hvaležni in zagotovo bo to dodatna pomoč na parketu," je še sklenil Vlah.

