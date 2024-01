Jasno opozorilo iz slovenskega tabora #video

Po (pre)kratkih pripravah se za slovenske rokometaše danes začenja prvi vrhunec letošnjega reprezentančnega leta. Slovenci se bodo za uvod v svoje 14. evropsko prvenstvo pomerili s Ferskimi otoki. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v nemško prestolnico prispeli v precej okrnjeni zasedbi. Zaradi poškodb tokrat ni poleg kar četverice igralcev – manjkajo Domen Makuc (koleno), Stefan Žabić (ahilova tetiva), Blaž Janc (hrbet) in Rok Ovniček (koleno) –, ki so slovenske barve branili na lanskoletnem svetovnem prvenstvu na Poljskem. Tik pred odhodom v Nemčijo je postalo jasno, da izbrani vrsti, prav tako zaradi poškodbe, ne bo mogel pomagati niti Nik Henigman (rama).

Slovenci, ki jim dobre volje in načrtov ni pokvaril niti izgubljeni del opreme na letališču ob prihodu, so se že dodobra spoznali z dvorano Mercedes-Benz, v kateri bodo igrali tekme prvega dela prvenstva in ki sprejme 17 tisoč obiskovalcev. Slovenska reprezentanca v nemški prestolnici upa tudi na pomoč slovenskih navijačev, ki bi jim dali dodaten zagon v boju za dobro uvrstitev. Če bo tekma za Slovence pomembna predvsem za to, da uspešno prebijejo led in vknjižijo prvi dve točki na turnirju, pa je zgodba povsem drugačna pri Fercih.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Zgodovinska tekma za Ferske otoke

Zanje bo namreč letošnje evropsko prvenstvo zgodovinsko, saj se bodo prvič v zgodovini preizkusili na enem izmed velikih tekmovanj v članski kategoriji. Na tekmovanje so se prebili kot ena izmed najbolje tretjeuvrščenih ekip v kvalifikacijskih skupinah. Prvi zvezdnik ekipe je srednji zunanji rokometaš Elias Ellefsen á Skipagøtu, ki v dresu nemškega velikana iz Kiela igra tudi v elitni ligi prvakov.

"Širša javnost morda Ferce jemlje kot rokometne eksote, a gre za resno ekipo, ki jo bo treba vzeti skrajno resno. Na papirju smo favoriti in od te vloge ne bežimo. Tekma bo zagotovo zahtevna. Danes vse ekipe znajo igrati rokomet. Ferski otoki v ekipi nimajo pretirano visokih igralcev, je pa zato njihova igra hitra, z intenzivnim ritmom. Tudi v obrambi so zelo agresivni. A tudi mi imamo svoje prednosti. Želim si dobre, bojevite, željne igre. Na koncu vsi vemo, kaj nam to prinaša," je pred obračunom opozoril Zorman.

Za uvod se bodo Slovenci ob 18. uri pomerili s Ferskimi otoki. Foto: RZS

"Veseli smo, da se evropsko prvenstvo končno začenja. Za nami je kar nekaj priprav, v četrtek pa je treba iti po prvo zmago!" je na medijskem dogodku v Berlinu odločno začel Dean Bombač in dodal: "Tekma bo zagotovo zahtevna. Večina misli, da so Ferci 'outsiderji', a gre za izredno neprijetne tekmece. Konstantno v napadu iščejo igro ena na ena, zato bo tekma prinašala velik fizični napor. A če mi tekmo začnemo v skladu z dogovori, z dobro obrambo, bi morali potek tekme držati v svojih rokah in na koncu vpisati zmago," je še dodal slovenski reprezentant.

Selektor Zorman bo šestnajsterico rokometašev – Slovenija je v Berlin prispela z 18 igralci – sporočil danes pred srečanjem. Po dvoboju s Ferci bo v soboto ob 18. uri sledil dvoboj s Poljaki, v ponedeljek ob 20.30 pa še s prvimi favoriti skupine D, Norvežani.

