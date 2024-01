Slovenija okrepljena v boj za prestiž?

Slovenija bo v Kölnu skušala izenačiti svojo tretjo najboljšo uvrstitev na evropskih prvenstvih. Najboljša je bila na domačem zaključnem turnirju 2004, ko je v finalu izgubila proti Nemčiji, na turnirju na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji 2020 pa je zasedla četrto mesto. Na Hrvaškem 2000 je v tekmi za peto mesto premagala domačo izbrano vrsto, v Srbiji 2012 pa izgubila proti Severni Makedoniji. Izbranci selektorja Uroša Zormana so na dosedanjih sedmih tekmah med evropsko elito le dvakrat priznali premoč tekmecem. V prvem delu tekmovanja v Berlinu so po vrsti ugnali Ferske otoke (32:29), Poljsko (32:25) in Norveško (28:27). Po selitvi v Hamburg so v uvodu izgubili proti Švedski (22:28) in Portugalski (30:33), premagali pa so Nizozemsko (37:34) in svetovne prvake Dance (28:25).

"Marsikdo je dvomil, mi pa smo verjeli. Imamo kakovost," poudarja Zorman. Foto: Reuters

Vrnitev Blagotinška?

Eden od stebrov slovenske obrambe Blaž Blagotinšek upa, da bo lahko po izpuščenih tekmah proti Portugalski, Nizozemski in Danski pomagal soigralcem na parketu. "Za zadnjo tekmo bom stisnil zobe," je prepričan izjemni obrambni rokometaš. "Zelo rad jim pomagam, ko le lahko. Tokrat žal ni šlo. Zelo neprijeten občutek je gledati tekmo iz postelje na malem ekranu. Fantje pa se tam na igrišču borijo," je o tem spregovoril Blagotinšek. Stanje krožnega napadalca ni optimalno, a ima za sabo že nekaj treningov, da bi se vrnil v pogon. Je kandidat za nastop, a o tem se bodo v strokovnem štabu po posvetu z zdravnikom odločili v petek. "Vsak si želi iti domov z EP z zmago. Madžari so visoki, imajo dobre krožne napadalce, skozi vse prvenstvo igrajo dobro, tudi vsi najboljši so tu, zato pričakujemo težko tekmo," je dodal Blagotinšek.

O njegovem nastopu Zorman še ni podal zagotovil, se pa načetost in utrujenost po sedmih odigranih tekmah na EP pozna, pravi 44-letni nekdanji organizator igre. "Blagi se vrača, kakor vidimo, je v redu, bomo pa videli, kako bo pred tekmo. Ne vem, ali je smiselno, da zdaj igra, če je pet dni počival. Kristjan Horžen ima probleme s prsti, drugo je v redu, sicer so logične mikropoškodbe, ampak na srečo ni nič hujšega. Logično je, da so fantje utrujeni, ampak je pomembneje, da so zadovoljni, srečni in imajo željo," je pred tekmo še poudaril Zorman.

Slovenci imajo že zagotovljeno mesto v kvalifikacijah za OI. Ni pa še znano, ali bodo na teh nastopili skozi sito lanskega svetovnega ali letošnjega evropskega prvenstva. Foto: Reuters

Najprej tekma za peto mesto, nato pa ...

Z uvrstitvijo med najboljših šest ekip je slovenska reprezentanca potrdila udeležbo v kvalifikacijah za olimpijske igre, a imena tekmecev še ne pozna. Ti bodo znani konec tedna. Zdaj je fokus le na tekmi za meto mesto. "Marsikdo je dvomil, mi pa smo verjeli. Imamo kakovost. Sami pa veste, da lahko v športu ena žoga odskoči drugače, pa gre rezultat v drugo smer. To ne pomeni, da si bil ti slab ali pa da nisi želel oziroma verjel. Na tem prvenstvu smo delovali homogeno. Smo ekipa, ki ima željo, ima žar, se bori. Na koncu vedno pravijo, da se te žoge odbijejo ekipam, ki imajo večjo željo," je še povedal slovenski selektor.

Mačkovšek pred Madžarsko (video: RZS):

Slovenski rokometaši so dobro pred letom z Madžari odigrali dve pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom in se razšli s polovičnim izkupičkom. Slovenija je lanskega januarja najprej v Ljutomeru klonila s 27:28, nato pa v Veliki Kaniži zmagala z 32:29. "Zagotovo nas čaka težek boj. Madžari so dobra ekipa, do predzadnje tekme so se borili za polfinale letošnjega evropskega prvenstva. Morda smo po zmagi proti Dancem, s katero smo si priborili tekmo za peto mesto, mentalno mi nekoliko v prednosti. Prepričan sem, da nas čaka pravi sosedski derbi," pa je pred srečanjem povedal Borut Mačkovšek.

