Ne gre le za kvalifikacije za SP 2019, temveč tudi za poletne olimpijske igre v Tokiu 2020

Izbranci črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Veselina Vujovića so prvi del priprav opravili v svoji tradicionalni pripravljalni bazi v Zrečah, od torka pa so na Obali, kjer pilijo zadnje podrobnosti za pomembna dvoboja z vzhodnimi sosedi. Delo je bilo zaradi klubskih obveznosti Vida Kavtičnika, Marka Bezjaka, Blaža Janca, Mihe Zarabca in Igorja Žabiča sprva malce okrnjeno, od srede pa vadijo v polnem številu.

Mi smo pripravljeni, dvorana tudi. Na voljo še nekaj malega vstopnic... 🇸🇮🇭🇺 -1d #mislovenci @TeamSlovenia pic.twitter.com/v2lJtO4rT5 — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) June 8, 2018

Močnejši za tri pomembne može

Obstoječi slovenski rokometni kader je že dolgo časa skupaj in razmeroma dobro uglašen, v primerjavi z letošnjim evropskim prvenstvom na Hrvaškem pa tudi močnejši za tri pomembna može: Jureta Dolenca, Mateja Gabra in Nika Medveda.

V slovenskem taboru se zavedajo pomembnosti bližnjih tekem in so trdno odločeni, da nadaljujejo kontinuiteto nastopov na svetovnih prvenstvih. Na lanskem mundialu v Franciji so zasijali v polnem sijaju in osvojili odličje bronastega leska, pred tem pa so še sedemkrat nastopili na svetovnih prvenstvih. Na premiernem na Islandiji 1995 so zasedli 18., v Franciji 2001 17., na Portugalskem 2003 11., v Tuniziji 2005 12., v Nemčiji 2007 10., v Španiji 2013 četrto in v Katarju 2015 osmo mesto.

Srečo pred sobotno tekmo je prišel reprezentanci zaželet tudi predsednik RZS Franjo Bobinac. 🇸🇮🇭🇺 -2d #mislovenci @TeamSlovenia pic.twitter.com/VmBNORttGJ — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) June 7, 2018

Reprezentanci zgodovinsko precej izenačeni

Slovenska izbrana vrsta je doslej z Madžarsko odigrala 25 tekem. Na njih je dosegla 12 zmag, dve tekmi sta se končali z neodločenima izidoma, enajstkrat pa je izgubila. Reprezentanci sta se na velikem turnirju nazadnje pomerili na evropskem prvenstvu v Srbiji 2012, ko je Slovenija v Novem Sadu zmagala z 32:30. V kvalifikacijah za SP na Švedskem 2011 je bila boljša Madžarska, ki je tesno zmagala s skupnim izidom s 53:52, v kvalifikacijah za SP v Katarju 2015 pa je Slovenija slavila s skupnim izidom 52:51.

Foto: Sportida

"Moji izbranci imajo veliko izkušenj s tovrstnimi tekmami, tudi pod mojim selektorskim mandatom so jih odigrali kar nekaj in verjamem v njihove sposobnosti. Kakovost naših igralcev je znana, prav tako naši cilji. Prvi korak za uresničitev naših načrtov imamo že v soboto v Bonifiki, končna odločitev pa bo padla v Veszpremu. O tej tekmi bomo razmišljali šele po prvem dvoboju, naš primarni cilj je zmaga v Kopru," pred pomembnima tekmama pšravi slovenski selektor Vujović.

Foto: Mario Horvat/Sportida

Kapetan reprezentance Vid Kavtičnik opozarja na pomembnost dvoboja z Madžari: "Pred nami je izjemno pomembna tekma. Ne gre le za kvalifikacije za SP 2019, temveč tudi za poletne olimpijske igre v Tokiu 2020. Mi smo zelo motivirani in dali bomo vse od sebe. Zavedamo se svoje in tekmečeve kakovosti, a verjamem v svoje soigralce in prepričan sem, da bomo v naslednjih dneh prikazali pravo igro."

Foto: Sportida

Gašper Marguč že nestrpno pričakuje bitko: "Vsi skupaj nestrpno čakamo na začetek koprske tekme. Zavedamo se odgovornosti in pomembnosti preboja na SP, predvsem v luči nadaljnjega razvoja naše reprezentance. Madžarska je izjemno kakovostna ekipa, ki se po nekoliko slabšem nastopu na EP na Hrvaškem želi prikazati v lepi podobi in ima v svojih vrstah izjemne posameznike. Ne glede na to pa menim, da je naš ekipni duh veliko močnejši od madžarskega, in verjamem, da bomo to na tekmah v Kopru in Veszpremu tudi dokazali."

Kvalifikacijski tekmi za SP: Koper, sobota, 9. junija, ob 20.00: Slovenija - Madžarska Veszprem, sreda, 13. junija, ob 19.00: Madžarska – Slovenija