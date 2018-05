Nad Madžare z vsemi topovi, tudi povratnikoma Gabrom in Dolencem

Seznama reprezentantov za obe akciji je danes na sedežu Rokometne zveze v Ljubljani predstavil selektor Veselin Vujović, vesel, da mu bodo tokrat na voljo tudi igralci, ki so na letošnjem evropskem prvenstvu na Hrvaškem manjkali.

"V juniju naš čakajo velike in pomembne obveznosti, upam, da jih bomo izkoristili za še eno potrditev kakovosti naše reprezentance. Pomembni bosta kvalifikacijski tekmi z Madžarsko, prav tako pa Sredozemske igre, na katerih bomo poskušali narediti dober rezultat, ki bi bil pomemben tako za nas, zvezo in Slovenijo kot športno nacijo," pravi Vujović.

Manjka poškodovani Skok, vrača se Gaber

Poškodba Mateja Gabra je le še slab spomin. Foto: Uroš Iskra Na seznamih za obe reprezentančni akciji s nekaj imen podvaja, na obeh pa manjka poškodovani vratar Matevž Skok. "Skoka bomo zagotovo pogrešali, imamo pa na tej poziciji Lesjaka, Ferlina in Kastelica, ki imajo vsi mednarodne izkušnje, Lesjak in Kastelic sta bila tudi na evropskem prvenstvu in z njimi imamo dober temelj obrambe," pravi selektor.

Na krilnih položajih glede na zadnjo reprezentančno akcijo ni sprememb, selektor računa na Darka Cingesarja, Nika Medveda, Gašperja Marguča in Blaža Janca. "Na to mesto sem zaradi obveznosti, ki jih ima Janc v poljskem prvenstvu in zaradi katerih se bo reprezentanci priključil nekoliko kasneje, vpoklical tudi mlajšega Marguča (Gala op. p.). To pa zato, da bomo lahko normalno opravili treninge. Ta je na spisku za sredozemske igre, zato je bil logična izbira."

Na mestu krožnega napadalca se v izbrano vrsto vrača Matej Gaber, ki je poškodbo zaradi katere je ostal brez evropskega prvenstva že pozabil. "On je za nas zelo, zelo pomemben. Prepričan sem, da se vrača izjemno motiviran. Ne le zato, ker je na zadnji akciji manjkal, pač pa tudi zato ker je postal prvak Madžarske. Tu je še Blagotinšek, za katerega upam, da ga bo malce priganjal tudi prvak Gaber, pa Suholežnik in Žabič."

Poteko se ženi, Dolenec spet nared za tekmovalne napore

Manjka Vid Poteko, saj "ima obveznosti. Človek se ženi in ljudje v takšnih trenutkih zagotovo nimajo potrebne koncentracije, potrebujejo čas zase, zato smo mu stopili naproti, pa čeprav je izrazil željo, da bi igral. Če sem se že odločil, da gre Žabič na Sredozemske igre, sem mu ponudil še priložnost na tekmah proti Madžarski. Take tekme potrebuje".

Vrača se tudi Jure Dolenec. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Na zunanjih položajih so bolj ali manj standardni člani reprezentance Borut Mačkovšek, Nik Henigman in Gregor Potočnik na levi, v sredini Miha Zarabec, Marko Bezjak, Aleks Vlah in Rok Ovniček. "Ovniček je na seznamu zato, ker bosta Zarabec in Vlah zaradi obveznosti v nemškem prvenstvu zamujala, zato smo ga poklicali, da bomo lahko na pripravah v Zrečah normalno opravili vse treninge," pojasnjuje selektor, vesel, da bo na poziciji desnega zunanjega spet lahko računal na Jureta Dolenca, ki je po poškodbi spet povsem nared za tekmovalne napore. Na desni mu bosta družbo delala še Vid Kavtičnik in Žiga Mlakar.

"Madžari naj pridejo v najmočnejši postavi, da vidimo, kdo je boljši"

Z mislimi je Vujović že pri Madžarih. "Nekatere stvari pri njih očitno ne delujejo najbolje. Veszpremu, denimo, ki je veljal za velikega favorita lige prvakov, ciljev ni izpolnil. Pojavilo se je nezadovoljstvo, a sem prepričan, da se bodo v tem trenutku, ko so pod pritiskom, še bolj osredotočili na kvalifikacije, saj so te zanje izjemno pomembne. Naredili bodo vse, govori se, da naj bi se vrnila veterana Laszlo Nagy in Ferenc Ilyes, omenja se celo Renata Sulića (nekdanjega hrvaškega reprezentanta op. p.) … Jaz si vedno želim, da je moja ekipa zdrava in popolna, nasprotna pa naj bo, kakršna koli že bo. Naj pridejo v najmočnejši postavi, pa da vidimo, kdo je boljši."

Vujović o Madžarih: Nismo mi dobili najtežjega tekmeca, tega so dobili oni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Z Madžarsko je Slovenija do zdaj odigrala 25 tekem, 12 jih je dobila, 11 izgubila, na dveh pa remizirala. Žreb za kvalifikacijske pare za svetovno prvenstvo v Nemčiji in na Danskem je Vujovićevi četi namenil praktično najmočnejšega tekmeca, a selektor ne dvomi o uspehu.

"Mislim, da bi morali to tezo o težkem nasprotniku obrniti. Nismo mi dobili najtežjega tekmeca, tega so dobili oni. Slovenija je zelo resna rokometna sila in prepričan sem, da bomo preskočili Madžarsko ter se uvrstili na svetovno prvenstvo, kamor nedvomno spadamo."

Prva tekma z našo vzhodno sosedo bo 9. junija v Kopru, povratna pa 13. junija v Veszpremu. Slovenija bo priprave za tekmi z Madžarsko pričela 2. junija v Zrečah, tri dni kasneje pa se bo preselila na Obalo in tam ostala do prve tekme v Kopru. Sklepne priprave za povratno tekmo v Veszpremu bo imela v Slovenskih Konjicah.

Tudi na Sredozemske igre z resno reprezentanco

Le dva dni po drugi kvalifikacijski tekmi z Madžari se bodo rokometaši usmerili proti Španiji in Sredozemskim igram. V Tarragono potujejo 15. junija. "V začetku smo razmišljali, da bi za sredozemske igre sestavili reprezentanco z več mladimi rokometaši in bi jih tako preizkusili, a v Olimpijskem komiteju Slovenije od nas pričakujejo rezultate, sam pa nisem bil prepričan, da bi s pomlajeno zasedbo izpolnil pričakovanja in ne nazadnje tudi naše želje. Odločili smo se torej, da v Španijo potuje ena resna reprezentanca, s katero upam, da se bomo bojevali za medalje."

Seznam Slovenije za tekmi z Madžarsko: Vratarji: Klemen Ferlin (Gorenje Velenje), Urh Kastelic (Zagreb) in Urban Lesjak (Celje Pivovarna Laško); Krilni igralci: Darko Cingesar (Aix), Blaž Janc (Kielce), Gal Marguč (Celje Pivovarna Laško), Gašper Marguč (Veszprem) in Niko Medved (Gorenje Velenje); Zunanji igralci: Marko Bezjak (Magdeburg), Jure Dolenec (Barcelona), Nik Henigman (Riko Ribnica), Vid Kavtičnik (Montpellier), Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar (oba Celje Pivovarna Laško), Rok Ovniček, Gregor Potočnik (oba Gorenje Velenje), Aleks Vlah (Koper 2013) in Miha Zarabec (Kiel); Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged), Matic Suholežnik (Celje Pivovarna Laško) in Igor Žabič (Wisla Plock).