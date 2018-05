Vujović bo zaradi predolgega jezika moral globoko seči v denarnico

Veselin Vujović, strateg slovenske rokometne vrste in trener Rokometnega kluba Koper 2013, je izjave, ki so zmotile Evropsko rokometno zvezo (EHF), izrekel 22. marca letos v pogovoru za španski radio Marca in že takrat namignil, da bo zaradi njih morda kaznovan.

"Takoj, ko povzdignem glas, me kaznujejo. Radi imajo tiste, ki so tiho," se je jezil. "Sodniki, delegati in funkcionarji v času tekmovanj vedno spijo v najboljših hotelih, vozijo se v najboljših avtomobilih, v hotelih izbirajo, kaj bodo jedli, zato tudi so tako debeli, medtem ko so ekipe vedno nastanjene v povprečnih hotelih s slabo hrano. Naš šport s takimi ljudmi na oblasti ne napreduje," si je pridušal Vujović, ki je s svojimi izjavami, takrat uperjenimi proti sodnikom, buril duhove že na letošnjem evropskem prvenstvu.

"Vem, da bom za takšne izjave kaznovan, a se ne bojim. Bomo videli, ali bom tudi zaradi te izjave deležen kazni," je razmišljal marca. Izpostavil je tudi, da je pri sodnikih že večkrat zavohal alkohol.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Včeraj je postalo jasno, da je razmišljal v pravo smer. Arbitražno sodišče pri EHF mu je zaradi izjav za radio Marca naložilo 5.000 evrov kazni. Zmotil jih je Vujovićev "napad na integriteto, nepristranskost in dostojanstvo zveze", so zapisali v sporočilu za javnost.

"Obtožbe, ki temeljijo zgolj na osebnem in subjektivnem mnenju trenerja, lahko vzbudijo dvom o morebitnih manipulacijah na tekmi in kredibilnosti športa," so svojo odločitev pojasnili pri arbitražnem sodišču.

Vujović ima teden dni časa za pritožbo.

Marca letos je bil zaradi nešportnega vedenja že kaznovan. Potem ko je na tekmi med Koprom in Nexejem odrinil sodnika - ta mu je pozneje pokazal rdeči karton -, je bil kaznovan s tremi tekmami prepovedi vodenja Kopra na evropskih tekmah.