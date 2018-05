Kavtičnik in druščina po finale proti branilcem naslova

žreb sklepnega turnirja pokala EHF in lige prvakov

V Kölnu so danes opravili rokometni žreb polfinalnih parov zaključnega turnirja evropske lige prvakov, ki bo 26. in 27. maja v Lanxess Areni v Kölnu. Polfinalna para sta Nantes - Paris St. Germain in Vardar Skopje - Montpellier. Prvo mesto brani Vardar, na turnirju pa bo od Slovencev nastopil le Vid Kavtičnik.

Njegov Montpellier je v četrtfinalu izločil nemški Flensburg-Handewitt, Nantes je bil boljši od danskega Skjerna, Vardar od nemškega Kiela, medtem ko je bil PSG usoden za slovensko obarvano poljsko ekipo Vive Kielce.

Polfinalna para zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu: Nantes - Paris St. Germain

Vardar Skopje - Montpellier

Bezjakovi po finale proti Saint-Raphaelu, Proštovi proti Berlinu

V Magdeburgu bo 19. in 20. maja zaključni turnir drugega najmočnejšega evropskega klubskega rokometnega tekmovanja na stari celini. Na sklepni turnir pokala EHF so se uvrstili nemški Göppingen, Magdeburg in Füchse Berlin ter francoski Saint-Raphael, po današnjem žrebu pa sta polfinalna para Saint-Raphael - Magdeburg in Göppingen - Füchse Berlin.

Magdeburg Marka Bezjaka se bo v polfinalu udaril s Saint-Raphaelom. Foto: Sportida

Na turnirju bosta nastopila dva Slovenca: barve Magdeburga zastopa srednji zunanji igralec Marko Bezjak, Göppingena pa vratar Primož Prošt.

V zadnjih dveh sezonah je v tem tekmovanju zmagal Göppingen, ki je bil v tej sezoni v skupinskem delu dvakrat boljši od Kopra 2013.