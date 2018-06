Vujovićevi na Obali pilijo zadnje podrobnosti pred zahtevno nalogo

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je po štirih dneh intenzivne vadbe v svojem tradicionalnem pripravljalnem taboru v Zrečah danes preselila na Obalo in začela piliti zadnje podrobnosti za bližnji kvalifikacijski tekmi z Madžarsko za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo v začetku prihodnjega leta na Danskem in v Nemčiji.

Črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Veselin Vujović v prvem delu priprav na Zreškem Pohorju ni mogel računati na vse svoje varovance, Vid Kavtičnik (Montpellier), Marko Bezjak (Magdeburg), Blaž Janc (Kielce), Miha Zarabec (Kiel) in Igor Žabič (Wisla Plock) so se zaradi obveznosti pri svojih klubskih delodajalcih reprezentančnim soigralcem priključili z zamudo. Pred začetkom priprav je Vujović ostal tudi brez Nika Henigmana (Riko Ribnica), ki je zaradi težav s kolenom svoje mesto v izbrani vrsti prepustil Ninu Grzentiču (Koper 2013).

Četrtič zapored?

Ne glede na vse težave so slovenski rokometaši odločeni, da nadaljujejo kontinuiteto nastopov na svetovnih prvenstvih. Na lanskem mundialu v Franciji so spisali neverjetno zgodbo in osvojili odličje bronastega leska. Pred tem so še sedemkrat nastopili na svetovnih prvenstvih, na premiernem na Islandiji 1995 so zasedli 18., v Franciji 2001 17., na Portugalskem 2003 11., v Tuniziji 2005 12., v Nemčiji 2007 10., v Španiji 2013 četrto in v Katarju 2015 osmo mesto.

Evropski klubski prvak Vid Kavtičnik se je reprezentanci pridružil naknadno. Foto: Mario Horvat/Sportida

Madžari aktivirali Nagyja

Slovenski rokometaši za svoj deveti nastop na svetovnem prvenstvu morajo premagati Madžare, ki so za sosedska obračuna aktivirali celo reprezentančno upokojenega Laszla Nagyja. Prva tekma z Madžarsko se bo 9. junija v koprski Bonifiki pričela ob 20. uri. Za prvo tekmo na Obali vlada izjemno veliko zanimanje, vstopnic je iz dneva v dan manj, končna odločitev o preboju na SP pa bo padla v sredo, 13. junija, v Veszpremu.

Kdo se je znašel na seznamu?

Na Vujovićevem seznamu so tako vratarji Klemen Ferlin (Gorenje Velenje), Urh Kastelic (Zagreb) in Urban Lesjak (Celje Pivovarna Laško), krilni igralci Darko Cingesar (Aix), Blaž Janc (Kielce), Gal Marguč (Celje Pivovarna Laško), Gašper Marguč (Veszprem) in Niko Medved (Gorenje Velenje), zunanji igralci Marko Bezjak (Magdeburg), Jure Dolenec (Barcelona), Nino Grzentič (Koper 2013), Vid Kavtičnik (Montpellier), Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar (oba Celje Pivovarna Laško), Rok Ovniček, Gregor Potočnik (oba Gorenje Velenje), Aleks Vlah (Koper 2013) in Miha Zarabec (Kiel) ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged), Matic Suholežnik (Celje Pivovarna Laško) in Igor Žabič (Wisla Plock).