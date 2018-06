Slovenke po remiju na Češkem srečno na evropsko prvenstvo

Slovenske rokometašice se v odločilni tekmi kvalifikacij za letošnje evropsko prvenstvo v Franciji remizirale s Čehinjami in osvojile tretje mesto v kvalifikacijski skupini 5, a vendarle potujejo v Francijo, saj so v skupini 4 Rusinje premagale Avstrijke.

Veliko veselje Slovenk na Češkem po drugi zaporedni uvrstitvi na evropsko prvenstvo! 🇸🇮🇸🇮🇸🇮 #mislovenci pic.twitter.com/DR73eaTMW2 — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) June 3, 2018

Danke so zmagovalke kvalifikacijske skupine 5, v šestih tekmah so zbrale prav toliko zmag, zadnjo v soboto, ko so doma udobno premagale Islandijo.

V današnjem odločilnem dvoboju v češkem Mostu so po hudem in ogorčenem boju osvojile točko, v krogu tretjeuvrščenih reprezentanc z dvema točkama pa so si napredovanje na sklepni turnir stare celine zagotovile zaradi najboljše razlike v golih. Na roko jim je šel izid tekme med Rusijo in Avstrijo (26:25) v skupini 4.

Slovenke so na šestih tekmah v kvalifikacijski skupini 5 premagale Islandke, dvakrat igrale neodločeno s Čehinjami in enkrat z Islandkami, dvakrat pa izgubile proti Dankam.

Bregar: S celotnim kvalifikacijskim ciklusom sem zadovoljen Foto: Grega Valančič/Sportida "Zelo sem ponosen na svoje varovanke. Prvi polčas je bil katastrofa, predvsem smo slabo igrali v obrambi in zavoljo tega zaostali za pet golov. Na polčasu smo se v garderobi zmenili, da še ni vse izgubljeno, z veliko boljšo predstavo in veliko željo pa smo nato vendarle osvojili želeno točko. S celotnim kvalifikacijskim ciklusom sem zadovoljen, v njih smo nastopili močno pomlajeni in brez nekaterih nosilk igre, navkljub mladosti in neizkušenosti pa smo bili povsem konkurenčni veliko kakovostnejšim Dankam in Čehinjam," je zadovoljen selektor Uroš Bregar. "Navkljub neodločenemu izidu je občutek naravnost zmagovit. Zame je to dvojna zmaga, v tej sezoni namreč nisem veliko igrala, tako da sem izjemno vesela, da sem lahko na tej odločilni tekmi v Mostu pomagala svojim soigralkam do preboja na zaključni turnir. Vesela sem, da se je Sloveniji tretjič zaporedoma uspelo prebiti na zaključni turnir, to je velik in izjemen dosežek," pa je povedala vratarka Branka Zec.

Na letošnje evropsko prvenstvo so se poleg gostiteljice Francije uvrstile še Norveška, Hrvaška, Črna gora, Poljska, Srbija, Švedska, Romunija, Rusija, Danska, Češka, Španija, Nemčija, Madžarska, Nizozemska in Slovenija.

Evropsko prvenstvo bo med 29. novembrom in 16. decembrom v Parizu, Nantesu, Montbeliardu, Nancyju in Brestu.

Kvalifikacije za EP, 5. skupina, 6. krog: Sobota, 2. junij: Danska : Islandija 24:17 (12:6)

Hansen, Nielsen in Tranborg po 4; Palsdottir 4, Björnsdottir 3

Nedelja, 3. junij: Češka : Slovenija 30:30 (17:12)

Lestvica: 1. Danska 6 tekem – 12 točk* 2. Češka 6 – 6* 3. Slovenija 6 – 5* 4. Islandija 6 – 1

* - na prvenstvu