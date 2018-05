Slovenske rokometašice po hudem boju izgubile z Dankami

Slovenska ženska reprezentanca je še drugič v tem kvalifikacijskem ciklusu morala priznati premoč rokometni velesili z Danske. Po lanskem porazu v Farumu z 22:28 je na današnji tekmi v mestu grofov po hudem boju klonila s 23:25, navkljub temu pa ima še vedno realne možnosti za preboj na sklepni turnir stare celine, ki bo letošnjega decembra v Franciji. Odločilna tekma jo čaka v nedeljo, ko bo v Mostu gostovala pri Češki.

Po nepopolnem petem krogu je Danska zbrala deset, Slovenija štiri, Češka tri, Islandija pa eno točko. Drevi bo v Reykjaviku še tekma med Islandijo in Češko.

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so tekmo odprle z 0:3, a slab uvod jih ni vrgel iz tira. Hitro so ujele pravi ritem, na začetku porozna slovenska globoka obramba pa je v nadaljevanju visokoraslim Dankam povzročila kar precej preglavic.

Stekla je tudi domača igra v napadu, po seriji raznovrstnih akcij je Tjaša Stanko v enajsti minuti izenačila na 6:6. A Slovenke se s tem niso zadovoljile, zaigrale so še bolj odločno na vseh ravneh, ob tem je serijo obramb nanizala Karmen Korenič, trenutno prva dama slovenskega ženskega rokometa Ana Gros pa je v 21. minuti svoje soigralke prvič na tekmi popeljala v vodstvo z 10:9. V končnici prve polovice tekme so naredile nekaj nepotrebnih napak, vse to pa so Danke izkoristile in na velik odmor odšle s prednostjo dveh golov (12:14).

Slovenske rokometašice - za njih je po dolgi odsotnosti po operaciji križnih vezi zaigrala tudi Tamara Mavsar - so na najboljši možni način odprle drugi polčas, po golih Grosove, Stankove in Nine Zulić so v 33. minuti znova povedle za gol (15:14).

V nadaljevanju se je odvijal ogorčen boj za vsako žogo. Slovenke so bile vseskozi povsem konkurenčne Dankam, še v 53. minuti je bilo po golu Alje Koren izid neodločen (22:22). Danke so bile v razburljivi in negotovi končnici vseskozi v rezultatski prednosti, na svojih ramenih pa so ves ta čas čutile pritisk srčnih Slovenk, ki so v 59. minuti imele idealno priložnost za izenačenje na 24:24, a je tragična junakinja današnje tekme Grosova zastreljala sedemmetrovko.

V slovenski reprezentanci sta bili najbolj učinkoviti Ana Gros z enajstimi goli, Tjaša Stanko je prispevala štiri zadetke.