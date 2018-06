Slovenski rokometaši v Zrečah začenjajo novo misijo

Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo v sobotnih zgodnjepopoldanskih urah zbrala v tradicionalnem taboru v Zrečah in začela priprave za kvalifikacijski tekmi z Madžarsko za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto na Danskem in v Nemčiji. Prva tekma z Madžarsko bo 9. junija v Kopru, povratna pa 13. junija v Veszpremu.

Slovenski selektor Veselin Vujović v prvem delu priprav ne bo imel na voljo vseh svojih igralcev, zavoljo klubskih obveznosti se bodo ekipi pozneje pridružili Vid Kavtičnik (Montpellier), Marko Bezjak (Magdeburg), Blaž Janc (Kielce), Miha Zarabec (Kiel) in Igor Žabič (Wisla Plock).

Slovenija bo v Zrečah ostala do 5. junija, nato pa se bo preselila na Obalo in tam ostala do prve medsebojne tekme z Madžarsko, ki se bo v koprski Bonifiki začela ob 20. uri. Sklepne priprave za povratno tekmo bo opravila v Slovenskih Konjicah, povratna tekma pa se bo v sredo, 13. junija, v Veszpremu začela ob 19. uri.

Slovenska izbrana vrsta je doslej odigrala 25 tekem z vzhodno sosedo. Na njih je dosegla 12 zmag, dve tekmi sta se končali z neodločenima izidoma, enajstkrat pa je izgubila. Reprezentanci sta se nazadnje pomerili na evropskem prvenstvu v Srbiji 2012, ko je Slovenija v Novem Sadu zmagala z 32:30. V kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu na Švedskem 2011 je bila boljša Madžarska, ki je tesno slavila s skupnim izidom s 53:52. Na prvi tekmi v Ljubljani je Slovenija zmagala s 27:25, na povratni v Veszpremu pa izgubila s 25:28.

Na Vujovićevem seznamu so:



- vratarji:

Klemen Ferlin (Gorenje Velenje), Urh Kastelic (Zagreb) in Urban Lesjak (Celje Pivovarna Laško);

- krilni igralci:

Darko Cingesar (Aix), Blaž Janc (Kielce), Gal Marguč (Celje Pivovarna Laško), Gašper Marguč (Veszprem) in Niko Medved (Gorenje Velenje);

- zunanji igralci:

Marko Bezjak (Magdeburg), Jure Dolenec (Barcelona), Nik Henigman (Riko Ribnica), Vid Kavtičnik (Montpellier), Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar (oba Celje Pivovarna Laško), Rok Ovniček, Gregor Potočnik (oba Gorenje Velenje), Aleks Vlah (Koper 2013) in Miha Zarabec (Kiel);

- krožni napadalci:

Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged), Matic Suholežnik (Celje Pivovarna Laško) in Igor Žabič (Wisla Plock).