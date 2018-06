Rokometaši nabrušeni, Vujović bo kljub smrti v družini vztrajal z reprezentanco

Slovenski rokometaši se bodo jutri ob 20. uri v Kopru pomerili z Madžarsko. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V slovenskem taboru se zavedajo pomembnosti bližnjih tekem (povratna tekma v Veszpremu na Madžarskem bo v sredo 16. junija) in so po poročanju STA trdno odločeni, da nadaljujejo kontinuiteto nastopov na svetovnih prvenstvih.

"Moji varovanci imajo veliko izkušenj s tovrstnimi tekmami, tudi pod mojim selektorskim mandatom so jih odigrali kar nekaj in verjamem v njihove sposobnosti. Kakovost naših igralcev je znana, prav tako naši cilji. Prvi korak za uresničitev naših načrtov imamo že v soboto v Bonifiki, končna odločitev pa bo padla v Veszpremu. O tej tekmi bomo razmišljali šele po prvem dvoboju, naš primarni cilj je zmaga v Kopru," je dejal slovenski selektor Vujović, ki naj bi po poročanju EkipeSN danes zjutraj izgubil mater.

Foto: Mario Horvat/Sportida

V igri so tudi olimpijske igre

"Pred nami je izjemno pomembna tekma. Ne gre le za kvalifikacije za SP 2019, temveč tudi za poletne olimpijske igre v Tokiu 2020. Mi smo zelo motivirani in dali bomo vse od sebe. Zavedamo se naše in tekmečeve kakovosti, a verjamem v svoje soigralce in prepričan sem, da bomo v naslednjih dneh prikazali našo pravo igro," je dejal Vid Kavtičnik, ki je v tej sezoni s francoskim Montpellierjem osvojil evropsko ligo prvakov.

Foto: Sportida

Krilni igralec madžarskega Veszprema Gašper Marguč je dodal, da vsi skupaj nestrpno čakajo na začetek koprske tekme. "Zavedamo se odgovornosti in pomembnosti preboja na SP, predvsem v luči nadaljnjega razvoja naše reprezentance. Madžarska je izjemno kakovostna ekipa, ki se po nekoliko slabšem nastopu na EP na Hrvaškem želi prikazati v lepi podobi in ima v svojih vrstah izjemne posameznike. Ne glede na to pa menim, da je naš ekipni duh veliko močnejši od madžarskega in verjamem, da bomo to na tekmah v Kopru in Veszpremu tudi dokazali."