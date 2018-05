Namesto Mlakarja je Vujović vpoklical Grošlja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Selektor moške rokometne reprezentance Veselin Vujović je zaradi odpovedi Žige Mlakarja v slovensko reprezentanco za sredozemske igre vpoklicati mladega rokometaša Celja Pivovarne Laško Matica Grošlja, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Slovenija se bo 15. junija zbrala v nekoliko drugačni zasedbi, kot za kvalifikacije za svetovno 2019 in opravila mini priprave ter se podala v Tarragono, kjer bo od 23. junija do 1. julija nastopala na sredozemskih igrah, na katerih je doslej nastopila že petkrat in osvojila eno medaljo v moški kategoriji (1993 - bron).

Slovenija se bo v prvem delu pomerila s Črno goro in Tunizijo.