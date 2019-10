Pomembna zmaga Celja!

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so dobili pomembno tekmo 5. kroga lige prvakov proti Elverumu. Norveško moštvo so Pivovarji v domači dvorani Zlatorog premagali z 32:25, zmago pa so izbranci Tomaža Ocvirka res nujno potrebovali, le z njo še ohranjajo upanje na preboj iz skupinskega dela lige prvakov.

Celje je prišlo do prve zmage v letošnji ligi prvakov. Gledalci so v Zlatorogu prvi polčas in začetek drugega spremljali zelo izenačen obračun. Norvežani so ob odmoru vodili za zadetek (15:14), do vodstva so v drugem delu (19:18) prišli Celjani in ga od takrat niso več spustili iz rok. Prednost so višali iz minute v minuto, najvišja je bila osem zadetkov, na koncu pa so slavili s sedmimi zadetki razlike.

S to zmago, ob kateri je bil eden ključnih členov vratar Klemen Ferlin, so ohranili upanje na preboj iz skupinskega dela lige prvakov. Josip Šarac, Patrik Leban in Tilen Kodrin so dosegli po pet zadetkov, pri gostih je bil z 10 najbolj razpoložen Gudjonson.

Celjane po reprezentančnem premoru v ligi prvakov najprej čaka obračun s Szegedom.

Barcelona po derbiju na vrhu

V skupini A brez zmage ostajata le še Elverum in Zagreb, ki je danes izgubil s Pick Szegedom. Aleksander Špende je ob porazu Zagreba prispeval en zadetek, Gašper Hrastnik, Darko Stojnić in Aleks Vlah pa se niso vpisali med strelce. Mario Šoštarič je k zmagi Szegeda prispeval pet golov, Dean Bombač dva, Matej Gaber in Nik Henigman se nista vpisala med strelce.

Na vrhu skupine A je Barcelona (Jure Dolenec ni igral), ki je v derbiju kroga premagala PSG. Tretji je Aalborg, vse tri ekipe imajo osem točk.

Veszprem ugnal evropske prvake

Veszprem je v derbiju skupine B z devetimi goli razlike premagal skopski Vardar, ki ga po novem trenira Edvard kokšarov. Gašper Marguč je k zmagi prispeval 2 gola, Borut Mačkovšek enega, strelska statistika Dragana Gajića in Blaža Blagotinška pa je ostala prazna. Na drugi strani je Domen Sikošek Pelko zabil 4, Staš Skube pa 2 gola.

Kielce so bile boljše od Meškova, tudi s pomočjo Blaža Janca, ki je k zmagi prispeval tri gole. Za poraženo domače moštvo je štirikrat zadel Simon Razgor, Jaka Malus pa ni dosegel nobenega gola.

Januš Lapajne je prispeval 3 gole za zmago Tatrana, strelska statistika Nina Grzentiča je ostala prazna, Aljoša Čudič je branil za Sporting, a je ta izgubil, Wisla Plock pa si je z Dinamom iz Bukarešte delila točke, Igor Žabič in Žiga Mlakar za domače nista zabila nobenega gola.

Liga prvakov, 5. krog:

Skupina A:

Lestvica:

Skupina B:

Lestvica:

Skupina C:

Lestvica:

Skupina D:

Lestvica:

