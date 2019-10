Celjani za prvo zmago na kolena spravili Elverum

Rokometaši Celja so v drugem polčasu obrnili obračun z Elverumom v svojo korist in zmagali z 32:25.

Rokometaši Celja so v drugem polčasu obrnili obračun z Elverumom v svojo korist in zmagali z 32:25. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

V dvoboju ekip brez zmage je bil za obe ključni cilj, da vknjižita prvi par točk. Po štirih krogih pa na eni in drugi strani skrivnosti ni bilo več. Norvežani so tudi v Celju po pričakovanjih prikazali tipičen skandinavski rokomet - hiter, s hitrimi zaključki in odličnimi poskusi s streli na gol od daleč.

V izredno izenačenem dvoboju so imeli gostje v prvem delu, z izjemo uvoda, vseskozi pobudo. Prvič so se morali Celjani zbrati že po desetih minutah, ko se je na semaforju izpisal izid 5:7. A gostitelji so zaostanek vztrajno nižali in v drugi polovici polčasa po minuti odmora domačega stratega Tomaža Ocvirka ter nekaj zaporednih obrambah vratarja Klemna Ferlina so slovenski prvaki izenačili na 11.

Klemen Ferlin je poskrbel za kar nekaj pomembnih obramb. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida A Celjani ritma niso zdržali, ob še naprej razpoloženem Ferlinu so bili napadalci tisti, ki so si privoščili nekaj zaporednih napak, kar je botrovalo novemu lovu na izenačenje in preobrat. Ob menjavi strani so imeli gol prednosti norveški prvaki.

Neposredno po menjavi strani so gostje še enkrat povedli s + 2, nato pa so pivovarji dobro izkoristili prednost igralca več in izključitev Lukasa Sandella med drugim dvakrat zaporedoma zadeli nebranjeni norveški gol za 18:18. Prebudilo se je tudi celjsko občinstvo, Ferlin je zaklenil svoja vrata in v 42. minuti so domači vodili z 21:18.

Fotogalerija s tekme (foto: Saša Pahič Szabo/Sportida):

Ko je Gal Marguč v 46. minuti povišal na 23:19, je prva zmaga v letošnji evropski eliti postajala realnost. To so gostitelji potrdili takoj v nadaljevanju ob izključitvi Tobiasa Cvetka, ko se razlika ni spremenila (25:21).

Norvežani so priključek iskali s hitrim zaključevanjem napada in spremembami obrambe s 6-0 na 5-1, a to ni prineslo preobrata. Razlika je rasla najprej na pet, celo šest zadetkov (29:23). Norvežani so se praktično predali in tik pred koncem so imeli Celjani pri izidu 32:24 največje vodstvo.

Celjani po zmagi nad norveško ekipo ohranjajo upe na preboj iz skupinskega dela lige prvakov. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

"V prvem delu se nam taktika ni izšla. V drugem smo obrambo spremenili in če je ta dobra, steče tudi v napadu. Takrat dobiš samozavest in vse je lažje. S tako igro, kot smo jo pokazali danes v drugem polčasu, se tudi v nadaljevanju lahko nadejamo dobrih izidov," je po tekmi za televizijo povedal bržkone glavni junak dvoboja Ferlin.

Liga prvakov se bo po reprezentančnem premoru nadaljevala v novembru, ko Celjane najprej čaka obračun s Szegedom.

Celje Pivovarna Laško - Elverum z 32:25 (14:15) Športna dvorana Zlatorog, gledalcev 2000, sodnika: Geipel, Helbig (oba Nemčija).

Celje Pivovarna Laško: Ferlin, Vujović, Šarac 5, Leban 5 (2), Kodrin 5, Horžen 3, Grošelj 3, Grebenc 3, Razgor 3, Silva 2, Marguč 2 (1), Cvetko.

Elverum: Fries, Imsgaard, Gudjonson 10 (4), Solstad 6, Sandell 3, Henneberg 2, Westby 2, Pettersen 2, Blonz 2 (1), Burud 1, Grondahl, Boysen, Fredericksen.

Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 4 (3), Elverum 5 (5).

Izključitve: Celje Pivovarna Laško 6 minut, Elverum 8.

