Slovenski prvaki za biti ali ne biti

Rokometaše Celja Pivovarne Laško v nedeljo ob 17. uri v domači dvorani Zlatorog čaka tekma 5. kroga lige prvakov proti norveškemu Elverumu. Za izbrance Tomaža Ocvirka je to tekma, ki jo morajo dobiti, če želijo ohraniti evropsko upanje.

Celje in Elverum sta v ligi prvakov dosegala štiri poraze. Obe ekipi tako lovita prvo zmago, s katero bi se odlepila z dna lestvice skupine A. V njej vodi PSG z osmimi točkami, drugi je Flensburg s sedmimi, sledita Barcelona in Aalborg s po šestimi ter Pick Szeged s petimi. Brez točke je poleg Celja in Elveruma še Zagreb.

Liga prvakov, 5. krog:

Skupina A:

Lestvica:

Skupina B:

Lestvica:

Skupina C:

Lestvica:

Skupina D:

Lestvica:

