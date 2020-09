Slovenski prvaki povsem nemočni proti Barceloni

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na drugi tekmi lige prvakov gostovali pri Barceloni in visoko izgubili (42:28). Pred tednom dni se jim ni izšlo, v praznem Zlatorogu so morali priznati premoč danskemu Aalborgu, danes pa so bili nemočni še v prazni Blaugrani. Na delu so bili tudi številni slovenski legionarji.

Slovenski prvaki so drugič zaporedoma največjo rokometno sceno zapustili sklonjenih glav. Po domačem porazu pred tednom dni v Zlatorogu proti danskemu Aalborgu z 29:31 so danes v katalonski prestolnici visoko izgubili z 28:42.

Že uvodne minute so razgalile vse slabosti gostujoče ekipe. Španski rokometni stroj - v njegovem ustroju so tudi trije slovenski rokometaši Jure Dolenec, Blaž Janc in Domen Makuc - je takoj začel mleti. Že po štirih minutah igre se je na stropu prazne dvorane Blaugrana zasvetil izid 4:1 v korist domačega moštva in marsikateremu privržencu gostujoče ekipe se je po bledem uvodu v glavi "zavrtel film" iz minule sezone, ki se je končal z najvišjim celjskim porazom na mednarodni sceni (21:45).

Celjski strateg Tomaž Ocvirk je pri zaostanku 2:7 v sedmi minuti zahteval prvo minuto odmora, a vidnih pomikov na bolje sprva ni bilo, Katalonci so v 15. minuti po golu Islandca Arona Palmarssona povišali na +6 (12:6).

Barcelona je bila premočna. Foto: RZS

Ujeli ritem, a ne za dolgo

Slovenski prvaki so se po uvodni zadregi vendarle izvili iz neprijetnega položaja, z določenimi korekcijami v svoji igri so v 17. minuti najprej prepolovili zaostanek (9:12), štiri minute kasneje pa še bolj zadihali za ovratnik imenitnim Kataloncem in po golu Domna Novaka znižali na 11:13.

To je razjezilo domačega stratega Xavierja Pascuala, po njegovi minuti odmora, ko je pošteno okrcal svoje varovance, so bili Celjani znova nemočni. V 25. minuti so znova zaostajali za pet golov (12:7), na veliki odmor pa odšli s primanjkljajem sedmih zadetkov (14:21).

Slovenski prvak v drugi polovici tekme ni bil enakovreden rokometno izjemno potentni Barceloni. Po pričakovanju je prednost gostiteljev zaradi izrazite premoči v igralskem kadru nenehno naraščala, na koncu pa se je - v ne preveč tekmovalno nabitem boju - ustavila pri 14 zadetkih. V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Domen Novak s sedmimi in Josip Šarac s petimi goli.

Liga prvakov, 2. krog Skupina B: Sreda, 23. september:

Aalborg : Motor Zaporožje 38:29 (17:13) Četrtek, 24. september:

Kiel : Nantes 27:35 (12:15)

(Miha Zarabec 2 gola za Kiel; Rok Ovniček 3 goli za Nantes)



Veszprem : Zagreb 37:25 (18:12)

(Gašper Marguč 3 goli za Veszprem, Blaž Blagotinšek se ni vpisal med strelce; Darko Stojnić 2 gola za Zagreb, Aleks Vlah se ni vpisal med strelce).



Barcelona : Celje Pivovarna Laško 42:28 (21:14)

Janc 7, Gomez Abello 6, Dolenec 2, Makuc 1; Novak 7, Šarac 5, Leban 4. Cvetko 3. Lestvica:

1. Barcelona 2 tekmi - 4 točke

2. Veszprem 2 - 4

3. Aalborg 2 - 4

4. Nantes 2 - 2

5. Kiel 2 - 2

6. Motor Zaporožje 2 - 0

7. Celje Pivovarna Laško 2 - 0

8. Zagreb 2 - 0 Skupina A:



Sreda, 23. september:

Vive Kielce : Szeged 26:23 (12:7)

(Matej Gaber brez zadetka za Szeged, Dean Bombač, Borut Mačkovšek, Mario Šoštarić in Nik Henigman niso igrali za Szeged)



PSG : Flensburg 28:29 (18:14)



Porto : Meškov Brest 27:25 (12:9)

(Simon Razgor 3 goli za Meškov, Jaka Malus 1 gol za Meškov, Staš Skube se ni vpisal med strelce) Prestavljeno:

Vardar - Elverum Lestvica:

1. Flensburg 2 tekmi - 4 točke

1. Vive Kielce 2 - 2

3. Elverum 1 - 2

4. Porto 2 - 2

5. Meškov Brest 2 - 2

6. PSG 1 - 0

7. Vardar 1 - 0

8. Szeged 1 - 0

