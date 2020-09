Celjski rokometaši z mešanimi občutki v Barcelono

Izbranci Tomaža Ocvirka so preteklo sezono v katalonski prestolnici doživeli najhujši poraz na mednarodni sceni in izgubili z 21:45, na drugi tekmi v Zlatorogu pa so klonili s 25:37. Španska zasedba je v tej sezoni še močnejša, imenitnemu igralskemu kadru, v katerem od leta 2017 nastopa tudi slovenski reprezentant Jure Dolenec, sta se pridružila tudi njegova rojaka Blaž Janc in Domen Makuc.

Foto: SPS/Sportida

V Barcelono potujemo sproščeno

Celjani se pred tekmo ubadajo tudi z logističnimi težavami, ki jih potovanje v času epidemije novega koronavirusa tudi zahteva. Celjani, ki se na lastne stroške testirajo enkrat tedensko, bodo danes opravili obvezno testiranje, nato pa se bodo testirali še enkrat v četrtek pred tekmo v Barceloni. Le v tem primeru se bodo lahko v petek vrnili v Slovenijo, saj je Španija na rdečem seznamu in je potreben 48-urni negativen test.

"V Barcelono potujemo sproščeno. Želimo se pokazati v boljši luči kot lani, ko je na rezultat vplivalo še nekaj drugih dejavnikov. Ogledali smo si tekmo Barcelone v Zaporožju, ki ni bila na svoji ravni, pričakujem, da bodo Katalonci bled vtis poskušali popraviti na četrtkovi tekmi proti nam," je uvodoma dejal Ocvirk.

"Mi se v tem uvodu še lovimo v formi, kar nekaj zelo pomembnih igralcev je zunaj nje. Na bližnji tekmi ne bo rezultatskega pritiska, gostiteljem pa nikakor ne smemo dopustiti, da nas pretečejo. Njihova obramba je gibljiva, agresivna in ne smemo zapravljati žog, tehnične napake moramo tako zmanjšati na minimum in onemogočati njihovo hitro igro. Vsak, ki bo stopil na igrišče, mora pokazati svoj maksimum, morda pa bo tekma tudi priložnost, da se tudi tu pokaže kateri od mlajših igralcev," je dodal Ocvirk.

Foto: Sportida

Na uvodni tekmi proti Aalborgu se je izkazal Tadej Kljun, ki bo odigral prvo tekmo v Barceloni. "Priprave na Barcelono potekajo enako kot na vse druge. Na polno in z željo po zmagi. Zavedamo se, da gre za močno ekipo, enega prvih favoritov tekmovanja, in da bomo morali pokazati še precej več, kot smo do zdaj. A to smo sposobni, smo super 'klapa' in prepričan sem, da to kažemo tudi na igrišču," je uvodoma dejal Kljun.

"Zame bo to prva tekma v Barceloni, vsekakor je to poseben občutek, saj je Celje s to ekipo že imelo velike bitke. Čutim spoštovanje, veselim se snidenja z Domnom, s katerim sva bila skupaj od malega, in gotovo bo tekma tudi zaradi tega nekaj posebnega. Seveda pa v prvi vrsti upam, da se bomo izkazali in da bomo iz tekme v tekmo napredovali," je dodal Primorec na položaju zunanjega igralca.

Katalonci so po mnenju številnih rokometnih strokovnjakov glavni favoriti za končno zmagoslavje na decembrskem zaključnem turnirju lige prvakov v Kölnu za sezono 2019/20, a tudi za končno zmago v sezoni 2020/21.

Največji zvezdniki katalonske ekipe so Hrvat Luka Cindrić, Islandec Aron Palmarsson, Francozi Dika Mem, Timothey N'guessan in Cedric Sorhaindo, Španca Raul Entrerrios in Perez de Vargas, tu pa so poleg treh Slovencev še Danec Kevin Moeller, Brazilec Thiagus Petrus, domača krilna igralca Aitor Arino Bengoechea in Aleix Gomez Abello ter številni drugi.